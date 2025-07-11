Ключевые моменты:

Гимназию №125 отремонтируют за 6,06 млн грн

Работы должны завершить до конца 2025 года

Гимназия получила повреждения во время обстрела 8 ноября

В ночь на 8 ноября 2024 года российская атака ударными беспилотниками повредила гимназию №125 в Одессе. Пострадали около 30 кабинетов: разрушены потолок, внутренняя отделка, фасадные элементы и противопожарная система. Частично или полностью уничтожено школьное имущество, включая около 100 парт, 200 стульев, доски, шкафы.

Ремонтные работы будет проводить компания «Стройгазсервис», которая победила в тендере коммунального учреждения. Согласно договору, подрядчик демонтирует поврежденные элементы покрытия, двери, светильники, радиаторы, а также выполнит укрепление конструкций и новую отделку. Завершение капремонта запланировано до конца текущего года.

Тендер охватывает лишь часть необходимых работ — в частности, не предусмотрено сантехнических, электромонтажных работ и полного остекления фасада. Это указывает на будущие дополнительные закупки для полного восстановления здания.

Читайте также: В Одессе восстановят шесть культурных объектов за средства Италии