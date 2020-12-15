Это забытое дело времен гражданской войны было случайно обнаружено в недрах областного архива еще в 1980-х годах. Тема белогвардейского прошлого Одессы только начала выходить из-под свирепых запретов тогдашней цензуры, и «Дело княгини Щербатовой» стало одним из первых.

Из княгини – в рядовые

Все началось с того, что летом 1920 года одесская Губчека арестовала в деревне Лубянка Воскресенского уезда нескольких лиц, заподозренных в создании белогвардейской организации. Среди них оказалась княгиня Голицына, урожденная княжна Щербатова.

Родилась Люция Голицына в 1902 году в Харьковской губернии, в имении своего отца князя Константина Щербатова «Золотой венок». Свою красавицу-дочь Щербатов, не имевший сыновей, воспитывал как будущего наследника знатного рода – Люция отлично стреляла, фехтовала и не уступала мужчинам в навыках верховой езды.

В 1917 году она окончила Харьковский институт благородных девиц, а в начале 1918 года отец выдал ее замуж за князя Юрия Голицына, командира полка в Добровольческой армии Деникина. Но на второй день после свадьбы Люция сбежала и поступила рядовым в Сводно-Кавалерийский полк армии белого генерала Краснова.

Позже, на большевистском судилище, она так объяснила мотивы своего поступка: «Я добровольно пошла в белую армию против большевиков, потому как ворвавшийся в наше имение отряд пьяной матросни на моих глазах разорил наш дом, разграбил все, что можно. Но это полбеды. Бандиты с красными бантами на груди, иначе назвать их не могу, ни за что повесили сестру мою. Отец в это время находился за границей, а мать в России, братья служили офицерами-добровольцами. В семье нашей было решено бороться с большевиками, и я поклялась мстить красным за разорение нашей семьи».

Тайну Голицыной сохранить не удалось

Два года княгиня провела в седле, в мужском мундире, участвуя в самых ожесточенных боях с большевиками. В начале 1920 года, когда белогвардейские войска с боем прорывались через Днестр, военное счастье изменило Голицыной.

Под Тирасполем она со своим эскадроном попала в плен к Котовскому, который не только сохранил жизнь пленным, но и зачислил их в свою бригаду. Так, вместе с остальными белогвардейцами Люция была обращена в «красную веру», препровождена в Одессу, где в обличье «красноармейца Михаила Николаева» назначена в 1-й Советский караульный полк.

Голицына получила должность ротного раздатчика и жила в одной комнате с каптенармусом Одинцовым. В таких обстоятельствах сохранить свою тайну княгине было невозможно: дело дошло до военкома полка, которому Люция во всем призналась. Большой огласки дело не получило, зато возник другой конфликт.

Командиром роты, где служила княгиня, был бывший поручик Озеров, которого в апреле 1920 года арестовала ЧК. Находясь в тюрьме, Озеров тайно передал письмо каптенармусу Одинцову, который, как оказалось, в прежние времена служил в его родовом имении. В послании сообщалось о большой сумме денег, которые Озеров просил переслать своему малолетнему сыну в Тамбовскую губернию. Кроме того, часть денег надо было потратить на взятки, чтобы вырвать Озерова «из объятий ЧК». Первую часть поручения – забрать деньги – Одинцов выполнил, а вот с остальными возникли трудности.

Не иначе как почуяв большие деньги, возник некто Фаненштиль, аферист,

представившийся видным сотрудником красной контрразведки и совладельцем одесского ресторана «Синяя борода». Фаненштиль уверял, что хорошо знаком с одесситом Урицким, занимавшим высокую должность в ЧК, и готов за 125 тысяч рублей освободить Озерова. Простодушный Одинцов выдал мошеннику эту сумму, однако это не спасло Озерова – в мае 1920 года он был расстрелян.

Фаненштиль, зная, что остался еще изрядный капитал, запугал Одинцова возможным арестом и уговорил дезертировать из полка, прихватив с собой Голицыну.

Страшась ареста, Люция вместе с Одинцовым и Фаненштилем покинула караульный полк и отправилась в деревню Лубянка. Там нежданно-негаданно княгиня встретила своего бывшего любовника – анархиста «большевика-матроса» Спиранди-Эдвардса, назначенного продкомиссаром. Красавица Люция без труда освежила чувства своего возлюбленного, и он сделал ей удостоверение как своей жене на фамилию Эдвардс.

Судьба и легенда княгини Голицыной

После побега компания решила выманить из Голицыной максимум возможного. Одинцов предложил ей написать письмо отцу и мужу, которые находились в Крыму, и попросить денег. Но тут всех упомянутых лиц арестовали, исключение составил только «классово близкий» Фаненштиль. Отрицая свою роль в шантаже и вымогательстве, он уверял следователя, что с княгиней ничего общего не имел, и в селе Лубянка оказался случайно.

Согласно предварительному заключению по «Делу белогвардейской организации», единственное преступление княгини усмотрели в том, что она дезертировала из полка и скрыла свое княжеское происхождение. Но судьи ревтрибунала не могли с этим согласиться: княгиня была виновна уже в силу своего происхождения. Ревтрибунал под председательством Гросмана вынес приговор: «Обвиняемую Щербатову заключить в Дом принудительных работ с лишением свободы на 6 лет».

Как сложилась дальнейшая жизнь княгини, неизвестно. Судьба Голицыной обросла легендами, одна из которых утверждает, что на следующий день после суда конвой, сопровождавший ее в тюрьму на Люстдорфской дороге, был разгромлен, а сама княгиня бесследно исчезла. Поговаривали, что налет организовал ее любовник – Спиранди-Эдвардс. А может, она с морскими контрабандистами ушла на Запад, и о ее дальнейшей судьбе известно потомкам Голицыных? Вопрос остается открытым по сей день.

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