Поиски Хаджибейского замка в Одессе: еще один раскоп и кое-что о находках (фото)

Неподалеку от места на одесском Приморском бульваре, где в ноябре начались раскопки в поисках остатков Хаджибейской крепости, появился еще один раскоп (шурф).

Он меньше прежнего. А суть его появления и проводимых работ та же: ученые хотят убедиться в предположениях касательно полученных с помощью умной техники данных об аномалии, то есть, о «сигналах» георадара об остатках Хаджибейского замка.

— Это все та же проверка данных, полученных с помощью георадара, только теперь уже в десяти метрах от предыдущего раскопа. На этот шурф будет потрачено всего несколько дней. Он запущен по поводу предполагаемой продольной стены, то есть аномалии, проходящей вдоль бульвара. Старый раскоп будем засыпать. Ну а гранитное покрытие в обязательном порядке будет возвращено на место, — рассказал доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории Украины Одесского педуниверситета (Южноукраинского национального педагогического университета им. Д.Ушинского) Андрей Красножон.

На странице одесского историка, краеведа, гида Александра Бабича появились фотографии некоторых находок последних дней.

«Снова турецкая посуда, много шлака, угля, металла…», — сообщает историк.

Среди находок — и часть греческого сосуда, предположительно датируемого VI в. до н.э.

Как уже сообщала «Одесская жизнь», все обнаруженное при раскопках обрабатывается и изучается специалистами. Все они — на учете у специалистов Института археологии АН Украины.

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Фото автора и Александра Бабича