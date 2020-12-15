Пожилая одесситка сгорела на своем диване из-за замкнувшего электронагревателя

Сегодня утром, 15 декабря, в Малиновском районе Одессы произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. Погибла пожилая женщина.
Как сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области, загорелась квартира на 7-м этаже 9-этажного дома по улице Комитетской.
Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 2 кв. м в течение 15 минут. В квартире нашли тело хозяйки 1924 года рождения. Сгорели диван и постельные принадлежности.
Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электронагревательного прибора. Сумма ущерба устанавливается.