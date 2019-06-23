Погода 24 июня. Синоптики обещают дождь

Укргидрометцентр прогнозирует в понедельник дождь в Одессе.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22° С, днем 30-32°С.
Фото: bestkv.com
Укргидрометцентр прогнозирует в понедельник дождь в Одессе.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 20-22° С, днем 30-32°С.
Фото: bestkv.com
Синоптики прогнозируют на завтра переменную облачность. Без осадков.ПОДРОБНЕЕ
Синоптики прогнозируют в субботу переменную облачность, без осадков.ПОДРОБНЕЕ
Синоптики прогнозируют завтра в Одессе переменную облачность. Без существенных осадков.ПОДРОБНЕЕ
Жара в Одессе не отступит, но завтра днем ожидается кратковременный дождь и переменная облачность.ПОДРОБНЕЕ
Жаркое лето завтра, 19 июня, не изменит своих планов на Одессу.ПОДРОБНЕЕ
Выскажите ваше мнение. Это важно.