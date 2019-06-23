Официально: в Украине отменили школьную форму

Президент Украины Владимир Зеленский признал утратившим силу указ о школьной форме.

Своим решением президент отменил указ от 1996 года. Тогда президент Леонид Кучма ввел обязательную школьную форму для учеников школ, даже устанавливались ее образцы.

Однако в апреле этого года родители украинских школьников создали петицию на сайте президента с требованием отменить форму. Они утверждали, что указ 1996 года нарушает права детей и родителей. В петиции указано, что дети из малообеспеченых семей должны получать форму бесплатно, но этого не происходит. При этом покупка одежды ребенку к началу учебного года не по карману многим украинским семьям.

Петиция набрала чуть больше 6 тысяч голосов из 25 тысяч необходимых, но Владимир Зеленский откликнулся на просьбы родителей.

Фото: Укринформ