Одесситка из макулатуры создает бумажные шедверы, которые растут (фото)

20-летнюю Марию Митрофанову волнует все, что связано с экологией. А так как Мария по образованию – художник, то, окончив одесскую Грековку, решила языком искусства попробовать достучаться до людей, рассказывая о глобальных проблемах. Так несколько лет назад появился ее проект в защиту экологии Lunaria project. Его основательница доказывает: вместо того, чтобы загрязнять планету, можно превращать мусор в полезные вещицы.

Вместо медитации

Одесситка собирает и бережно хранит вторсырье. Все для того, чтобы потом изготовить из него новую бумагу. И вот ее уже пускает в ход, творя бумажные шедверы.

Девушка уверяет: преобразовывать макулатуру легко и увлекательно. Говорит, расслабляет не хуже медитации. Марию очень вдохновляет, когда вещи, которые могли попасть на свалку, обретают новую, наполненную смыслом жизнь.

– Сначала я замачиваю макулатуру в воде, – поделилась секретами технологии рукодельница. – При этом нужно хорошенько измельчить, порвав на кусочки, сырье. В итоге должна получиться кашица. Ее еще раз растворяю – в тазу с водой. Без всяких примесей, разве что могу добавить натуральные пигменты. А если хочу, чтоб был узор, притрушиваю какими-нибудь сухими травами или цветами.

Потом Мария вылавливает специальной сеткой эту массу из таза. Выкладывает пластом на заранее расстеленной ткани. Все это должно просохнуть, после чего начинается настоящее волшебство. В руках одесситки старые газеты превращаются в закладки, книги и календари, а журналы, билеты и чеки – в оригинальные блокноты. В ход идут даже бумажные стаканчики, из которых уже никто не будет пить. Они с подачи девушки легко становятся деталями милейших картин. В целом для переработки подходят любые бумажные изделия, кроме ламинированных.

– Писатели часто просят изготовить с их произведениями книгу в единственном экземпляре, – рассказала Мария. – И мы делаем для них особенную вещь, продумываем цветовую гамму, гармонизируем переплет и “начинку”. А есть тематические книги, например, о любимом деле. Для того, чтобы ее изготовить, мы расспросили у людей, от чего у них горят глаза и хочется вставать по утрам. Потом перенесли рассказ на страницы издания.

Купил открытку – спас дерево

Изделия из переработанной бумаги одесситки с удовольствием покупают. В основном, те, кто, по словам мастерицы, стремится сделать как можно более незаметным экологический след на Земле. К слову, книги, блокноты и картины – не все, чем может удивить Мария Митрофанова. Чтобы сделать планету еще более “зеленой”, одесситка недавно стала мастерить открытки, которые… растут.

В такой из семечка может прорасти укроп, петрушка, мята или базилик. Мастерица чаще выбирает пряные травы и приправы. Выросли – срезаешь и кладешь в салат. А можно, если хочется, высадить растение в горшок и держать на кухне под рукой.

– Мне всегда хотелось сделать нечто полезное, а не просто листик бумаги, чтоб затерялся где-то после того, как его подарят, – призналась девушка. – А растущие открытки – именно то, что нужно. Такой подарок уж точно пригодится в быту. К тому же у него особый посыл. Так мы отдаем природе то, что взяли, ведь вся бумага изначально была “чем-то зеленым”.

Чтобы подчеркнуть особый смысл, девушка украшает открытки символическими надписями, например: “Цвети!”, или “Ни одно дерево не пострадало”. Изделия выполнены в стиле минимализм, все – формата А6, стоит одно 50 гривен. Чтобы что-то выросло, нужно положить в блюдце и подливать туда воды. Через пару дней из семян начнут проклевываться ростки.

В Украине ничего подобного до сих пор не производили. Если и встречаются в продаже похожие открытки, то только заграничные.

Кстати

Изобретательная одесситка не только изготавливает бумагу, а и красит ее. Сначала использовала гуашь и акварель, оставшиеся со времен учебы в худучилище. А не так давно научилась варить краску из натуральных продуктов. Так, желтый цвет получается из куркумы и лука, розовый дают свекла и косточки авокадо, зеленый – шпинат. В планах рукодельницы – расширить палитру, добавив еще оттенков.

Фото: соцсети Марии Митрофановой