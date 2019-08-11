В Одессе пса с лопатой подружили с котом из автозапчастей

«Кошачья тропа»в Одессе пополнилась еще одним занимательным созданием. В ее расширение внес лепту местный железных дел мастер Кирилл Максименко.

Новый котик по кличке Кот, созданный из металла, влился в композицию Кирилла, о которой недавно рассказывала «Одесская жизнь». Теперь у Дома клоунов уже целых две необычные скульптуры из железа.

«Знакомьтесь, Кот. Теперь на Ольгиевской появился Кот из металлолома», — сообщил Кирилл.

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с автором нового Кота. Он рассказал, что его металлический хвостатик создан из крыла мотоцикла, цилиндра мопеда, пары запчастей от «Запорожца». А еще добавил, что его новый персонаж «поддерживает

популяцию скульптур котов в Одессе».

Читайте также:

Не пропустите одесского хвостатика: прогулка по «Кошачьей тропе» (фоторепортаж)

Путеводитель по «одесским котам».

Фото — страница Кирилла Максименко в Facebook