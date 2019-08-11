fbpx

Новости Одессы и Одесской области

В Одессе пса с лопатой подружили с котом из автозапчастей

В Одессе пса с лопатой подружили с котом из автозапчастей

«Кошачья тропа»в Одессе пополнилась еще одним занимательным созданием. В ее расширение внес лепту местный железных дел мастер Кирилл Максименко.

Новый котик по кличке Кот, созданный из металла, влился в композицию Кирилла, о которой недавно рассказывала «Одесская жизнь». Теперь у Дома клоунов уже целых две необычные скульптуры из железа.

«Знакомьтесь, Кот. Теперь на Ольгиевской появился Кот из металлолома», — сообщил Кирилл.

Корреспондент «Одесской жизни» связалась с автором нового Кота. Он рассказал, что его металлический хвостатик создан из крыла мотоцикла, цилиндра мопеда, пары запчастей от «Запорожца». А еще добавил, что его новый персонаж «поддерживает
популяцию скульптур котов в Одессе».

Читайте также: 

Не пропустите одесского хвостатика: прогулка по «Кошачьей тропе» (фоторепортаж)

Путеводитель по «одесским котам».

Фото — страница Кирилла Максименко в  Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мария Котова
Мария Котова
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить