На одесском Фонтане отдыхающие засняли парочку дельфинов (видео)

Млекопитающие в районе пляжа “Золотой берег”, что на 16-й станции Большого Фонтана, резвились, догоняя друг друга и дразнили чаек.

Дельфинов засняла утром одесситка Ольга Теряева, которая в это время отдыхала на катере, и выложила видео в группе “Моя Одесса” в Facebook.

“Доброе утро, любимый город! Сегодня утром у нас были гости, — написала Ольга. – Дарю хорошее настроение!”

Автор ролика призналась, что очень обрадовалась, когда увидела дельфинов и тут же захотела поделиться эмоциями. Говорит, наблюдать за животными – одно удовольствие, по словам Ольги, их морской променад – обворожительное зрелище.

Позитивное видео стало быстро набирать просмотры в сети. Под ним собралось множество комментариев. Некоторые отметили, что тоже часто видят дельфинов на Золотом берегу. Они, по словам одесситов, облюбовали пляж на 411-й батарее и там живут.

При этом оттуда каждый день курсируют в сторону центра города. Дельфинов можно увидеть по утрам в районе ресторана “Катран”, где они всегда проплывают примерно в одно и то же время – в часов 7-8. Вечером парочка возвращается на Фонтан.

Местные жители предположили, что млекопитающие мотаются в центр за едой. А раз они у нас прижились, говорят горожане, значит, в море сейчас много сардели и ставридки.

Фото, видео: Ольга Теряева