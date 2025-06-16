Ключевые моменты

Доброслав подал заявку на финансирование строительства новых очистных сооружений

Новая канализационная сеть спроектирована с учётом всей территории села

Цель проекта — улучшение экологии в Доброславе

Отмечается, что существующая система очистки в Доброславе морально и технически устарела. Оборудование исчерпало срок службы, сточные воды не очищаются до нормативных стандартов. Кроме этого технологическое оборудование давно исчерпало свой срок службы, является технически устаревшим и энергоемким.

Проект рассчитан на два этапа:

Краткосрочный — совместная очистка ила из септиков и сточных вод из сети;

Долгосрочный — расширение сети, установка септиков в частных домах и внедрение биоудаления азота и фосфора.

По теме: В Арцизе впервые за 20 лет реконструируют очистные сооружения

Общий бюджет проекта — 410,7 млн грн.

Сейчас при поддержке Swedfund International AB и компании Sweco International AB разработано технико-экономическое обоснование системы. Новая сеть спроектирована с учётом всей территории села, включая существующую инфраструктуру.

Предполагается, что во всех неподключенных домохозяйствах села Доброслав будут установлены септики, которые будут регулярно опорожняться коммунальным предприятием, а ил из септиков будет вывозиться на очистные сооружения.

Авторы проекта подчеркивают: главная цель — улучшение экологической ситуации и привлечение меценатской поддержки для реализации инициативы.

Как сообщала “Одесская жизнь”, в районе пляжа Аркадия планируют отремонтировать ливневую канализацию, построенную еще в 1955-1967 года. Из-за десятилетий эксплуатации трубопровод частично разрушился и находится в аварийном состоянии и после каждого сильного дождя нечистоты заливают пляж.