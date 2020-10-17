Одесситам показали Лаокоона в проводах и «кислотный» колодец (фото)

В Одессе прошла “недолговечная” выставка: в разных локациях города были выставлены 3D-модели объектов культурного наследия Одессы и собственные идеи скульпторов. Так был воплощен проект “Дуже цифрові технології”.

Работы были ненадолго выставлены во дворике возле Художественного музея, на Потемкинской лестнице, на баскетбольной площадке на улице Толстого. Позже их убрали, но впоследствии для этих скульптур будут искать постоянные места, и по этому поводу, как говорит организатор выставки Яна Бойцова, уже есть идеи.

Что же представили на выставке? До боли знакомый Лаокоон с сыновьями, но в новом цветовом решении. Да и змей нет, вместо них – провода. Автор работы Вера Лютенко, совсем еще юная студентка одесской “грековки”, рассказывает, что провода не случайны: культурное наследие – вещь хрупкая, а оно подвергается уничтожению, причем, не только вандалами.

Слушаю – сразу возникает “образ” щедро увитого проводами в парадных и подъездах всего того, что еще чудом сохранилось…

Или вот оголовок колодца (его автор – Алексей Воронко). Он щедро расписан кислотным граффити. Кстати, колодец “скопирован” с реального на улице Пастера.

Проект “Дуже цифрові технології” собрал юные таланты из Одессы и Харькова. Работы создавались так: задумывалась идея, потом производилось фотосканирование реального объекта и перенос его на компьютер. Затем – печать на 3D-принтере или фрезеровка из специальных (самых разных) материалов. Ну а потом все работы были выставлены в Арт-пространстве SiniY Crab на Приморской. Теперь вот совсем ненадолго – в центре Одессы. И никто пока не знает, где мы в будущем увидим эти творения: не исключено, что они могут появиться в залах библиотек или музеев.

Но помимо этого, как рассказала Яна Бойцова, проект решал еще одну задачу: создание и сохранение цифровых копий нашего наследия. Так, сканирование того же Лаокоона может помочь в дальнейшем восстанавливать руки и ноги героям скульптурной композиции при реставрации. Ведь не секрет, что этот памятник очень “любят” вандалы.

Фото автора

Фото головы Дюка: 1tv.od.ua