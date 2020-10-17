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Одесситам показали Лаокоона в проводах и «кислотный» колодец (фото)

Одесситам показали Лаокоона в проводах и «кислотный» колодец (фото)

В Одессе прошла “недолговечная” выставка: в разных локациях города были выставлены 3D-модели объектов культурного наследия Одессы и собственные идеи скульпторов. Так был воплощен проект “Дуже цифрові технології”.

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Работы были ненадолго выставлены во дворике возле Художественного музея, на Потемкинской лестнице, на баскетбольной площадке на улице Толстого. Позже их убрали, но впоследствии для этих скульптур будут искать постоянные места, и по этому поводу, как говорит организатор выставки Яна Бойцова, уже есть идеи.

Что же представили на выставке? До боли знакомый Лаокоон с сыновьями, но в новом цветовом решении. Да и змей нет, вместо них – провода. Автор работы Вера Лютенко, совсем еще юная студентка одесской “грековки”, рассказывает, что провода не случайны: культурное наследие – вещь хрупкая, а оно подвергается уничтожению, причем, не только вандалами.

Слушаю – сразу возникает “образ” щедро увитого проводами в парадных и подъездах всего того, что еще чудом сохранилось…

Или вот оголовок колодца (его автор – Алексей Воронко). Он щедро расписан кислотным граффити. Кстати, колодец “скопирован” с реального на улице Пастера.

Проект “Дуже цифрові технології” собрал юные таланты из Одессы и Харькова. Работы создавались так: задумывалась идея, потом производилось фотосканирование реального объекта и перенос его на компьютер. Затем – печать на 3D-принтере или фрезеровка из специальных (самых разных) материалов. Ну а потом все работы были выставлены в Арт-пространстве SiniY Crab на Приморской. Теперь вот совсем ненадолго – в центре Одессы. И никто пока не знает, где мы в будущем увидим эти творения: не исключено, что они могут появиться в залах библиотек или музеев.

Яна Бойцова

Но помимо этого, как рассказала Яна Бойцова, проект решал еще одну задачу: создание и сохранение цифровых копий нашего наследия. Так, сканирование того же Лаокоона может помочь в дальнейшем восстанавливать руки и ноги героям скульптурной композиции при реставрации. Ведь не секрет, что этот памятник очень “любят” вандалы.

Фото автора

Фото головы Дюка: 1tv.od.ua

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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