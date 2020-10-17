Новости Одессы и Одесской области

Одессит зарезал иностранца, с которым давно конфликтовал

Одессит зарезал иностранца, с которым давно конфликтовал

В Одессе полицейские задержали молодого человека по подозрению в убийстве.

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Как сообщили в управлении Нацполиции в Одесской области, преступление было совершено на улице Генерала Плиева. Там повздорили двое мужчин – уроженец иностранного государства и одессит. В ходе спора иностранец начал бить горожанина, а тот в ответ несколько раз ударил оппонента ножом. 26-летнего пострадавшего немедленно госпитализировали, но спасти его медики не смогли.

23-летний убийца сбежал, но был задержан по горячим следам. Выяснилось, что мужчины были знакомы и имели нерешенный конфликт, который и стал поводом для их встречи с трагическим концом. Но о нем одессит предпочитает не вспоминать.

Задержанному объявили подозрение в умышленном убийстве. Его поместили в изолятор временного содержания, а вскоре заключат под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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