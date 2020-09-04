В Одессе вандалы снова изувечили скульптуру «Лаокоон и сыновья» (фото)

В Одессе снова изувечили скульптуру «Лаокоон и сыновья» у здания Археологического музея. Один из сыновей Лаокоона в скульптурной композиции остался без трех пальцев. «Ампутация» пальцев и других органов знаменитой скульптуры стала в Одессе чуть ли не «традицией».

Количество вандальных нападений на скульптуру настолько велико и случается так часто, что этот факт вошел даже в Википедию и упоминается в художественных произведениях об Одессе.

Перед этим пальцы одному из сыновей Лаокоона выломали в 2018 году. До этого скульптуру уродовали в 2017, 2015, 2013, 2006 годах.

Вопрос о том, как сберечь скульптуру, стоял неоднократно. Было даже предложение установить ее в одном из музеев. Но не случилось: скульптуру в 2018 году отреставрировали, убрали дорожку, ведущую к ней, высадили цветы и оградили. Что, как мы видим, не помешало добраться до нее вандалам и изуродовать в очередной раз.

Лаокоон и сыновья – справка

Скульптура «Лаокоон и сыновья» — копия древнегреческой композиции на мифологический сюжет, изображает Лаокоона и его сыновей во момент борьбы со змеями. Оригинал создан Родосскими мастерами в I веке до нашей эры

Любопытные факты о скульптуре в Одессе

Копию древней скульптуры заказал Григорий Маразли. Первоначально скульптура находилась на даче Маразли, которая располагалась на Французском бульваре.

После революции 1917 года скульптурная группа была национализирована, как и другое недвижимое имущество, и несколько раз перевозилась с места на место.

В 1924 г. скульптура находилась в зале Галереи старинной живописи (Музей западного и восточного искусства).

В 1927 г. она была установлена в сквере на пересечении улиц Преображенской и Спиридоновской. Кстати, перед ней был и небольшой фонтан.

В 1971 г.скульптура установлена перед Археологическим музеем.

Фото: Мария Котова