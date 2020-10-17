Предвыборные технологии и политический пиар: кто и как манипулирует умами избирателей?

25 октября мы будем выбирать мэров городов, сельских голов и депутатов местных советов. Многие из нас собираются голосовать сознательно – четко понимая, каким именно они хотят видеть будущего главу населенного пункта или депутата. Однако чем ближе «день икс», тем труднее на ком-то остановить выбор – каждый из претендентов, судя по предвыборной агитации, обладает достоинствами, исключительно бесценными для будущего избранника.

Это заслуга пиар-специалистов – тех, кто занимается созданием репутации звезд или политических деятелей. Именно от них во многом зависит, за кого мы проголосуем. В преддверии выборов мы решили познакомить вас с “кухней” избирательного процесса.

Родом из Средневековья

В обязанности специалистов по политическому пиару – политтехнологов входит подготовка и проведение предвыборной агитации и избирательных кампаний. Эта профессия появилась еще в незапамятные времена, когда жрецы, используя доверие и страхи соплеменников, виртуозно манипулировали их мнением и желаниями. В античном мире были разработаны свои приемы выборных технологий, а письмо младшего брата Цицерона “Краткое наставление по соисканию консульства” до сих пор используют как пособие для подготовки кандидатов в лидеры. Однако первым политтехнологом в истории принято считать Никколо Макиавелли, а современные пиарщики до сих пор используют его трактат “Государь”, который флорентийский философ и политический деятель написал еще в 1513 году.

Чтобы воздействовать на мнение современного человека, конечно, нужно нечто большее, чем обычная психология. Поэтому услуги политических пиарщиков сегодня как нельзя более востребованы – ведь именно они способны убедить электорат сделать “правильный” и “добровольный” выбор. И если нам кажется, что мы голосуем за того или иного кандидата совершенно осознанно, это не всегда так. Выборы в любую ветвь власти – это очень сложная стратегия, которая складывается из множества нюансов, неизвестных простым смертным. И это не всегда «черный» пиар или какие-то обманные действия – политические технологии включают в себя совершенно легальные, но при этом не менее действенные способы влияния на мнение масс.

Имидж – это все!

В среде пиар-специалистов давно известно: чаще всего на выборах побеждает не сам человек, а впечатление о нем, образ, умело созданный в сознании избирателей. При этом учитывается каждая деталь – жесты, мимика, одежда и даже прическа, а работает над этим целая команда профессионалов. Разумеется, все это стоит недешево, и позволить себе подобное могут только представители высшей ветви власти.

Первый этап “создания имиджа” – это работа над внешним видом, второй – отработка речи, то есть что, где и как кандидат будет говорить. Кроме того, будущих лидеров учат “примерять” на себя разные роли, менять интонации и тембр голоса, правильно и свободно держаться перед камерой, а жесты и слова несколько раз репетируют, чтобы кандидат вжился в образ. В дополнение к этому пиар-специалисты разрабатывают сценарий действий. Считается, что правильно созданный образ может дополнительно принести кандидату до половины голосов избирателей.

С любой целевой аудиторией пиарщики общаются на том языке, который для нее более доступен: с пенсионерами – на одном, с молодежью – на другом. При этом обращаются к электорату в различной форме – при помощи статей, плакатов, устных обращений или видео, а в последнее время активно стали использовать возможности социальных сетей. Недобросовестные политтехнологи таким образом весьма успешно управляют сознанием людей. Впрочем, в их арсенале остались и старые проверенные способы – “технические кандидаты” в бюллетенях или самые абсурдные обвинения в адрес конкурента.

Технологии “белые” и “черные”

Что касается предвыборного пиара, то даже младенцам известно, что он бывает “белый”, “серый” и “черный”. К “белому” относится все, что не противоречит законодательству и нравственным нормам: встречи с избирателями, распространение листовок, материалы в прессе и прочие честные способы продвижения кандидата. При этом лучшими объектами для агитации считаются те, кто имеет какое-то влияние в обществе, – к примеру, социальные работники, врачи или учителя.

“Серые” политтехнологии еще называют “цветным” методом, они занимают тонкую грань между легальной агитацией и запрещенными приемами. К ним можно отнести разные способы воздействия на электорат и борьбы с конкурентами – от скрытой манипуляции фактами до открытой информационной войны.

А вот с “черными” методами все не так просто – к ним можно причислить все, что так или иначе нарушает закон. А некоторые исследователи политического пиара пошли еще дальше – они относят к “черным” абсолютно все предвыборные технологии. Список методов такого пиара постоянно пополняется: здесь и подкупы избирателей, и манипуляции с бюллетенями, и “компромат” на конкурента, которому ни один научно-фантастический роман и в подметки не годится.

Большинство политтехнологов признают, что “черный” пиар, к сожалению, более действенный. Например, “высший пилотаж” для пиарщика – это привлечение избирателей на сторону своего кандидата без явной агитации и даже без упоминания его имени. Однако при этом у избирателя всегда останется впечатление, что именно благодаря ему он получил деньги или льготы, продуктовый набор или организацию медосмотра, детскую площадку или ремонт дома.

Иногда людям очень трудно разобраться в том, где проходит черта между просто агитацией и выполнением должностных обязанностей. Например, такая история была с Петром Порошенко – в предвыборное время были монетизированы субсидии и повышены пенсии. Что-то похожее произошло и сейчас. О повышении пенсий в следующем году рассказали еще месяц назад. Даже постановление Кабмина приняли до утверждения бюджета на 2021 год.

Самые популярные методы фальсификации:

“запрограммированный” бюллетень, когда информация о нужном кандидате вписывается более крупным или другим шрифтом;

заброс дополнительных тиражей бюллетеней, по которым якобы “проголосовали” умершие, выписавшиеся или те, кто не явился на выборы;

домашнее голосование, когда наблюдатель, вместо того чтобы посетить избирателя, имеет возможность самостоятельно проставить в бюллетене отметку напротив нужного кандидата;

использование простого карандаша вместо ручки во время голосования.

Двойники в бюллетенях

Одной из самых распространенных по-прежнему остается старая технология “двойников” – когда в бюллетене указывают данные однофамильца конкурента. При этом избиратель легко может допустить ошибку и проголосовать не за того кандидата, так как фамилия “фальшивого” кандидата обычно расположена в избирательном бюллетене раньше, чем настоящего.

Фото: www.edingagauz.md