Одессит Борис Лисаневич охотился на тигров и дружил с королями

4 октября исполнилось 114 лет со дня рождения, а 20 октября – 34 года со дня смерти выдающегося человека, о котором в нашей стране вспоминают значительно реже, чем в Южной Азии. Одессит Борис Лисаневич прожил жизнь, которой хватило бы на несколько захватывающих приключенческих романов и превратил Непал в туристическую достопримечательность.

Клуб, объединивший два мира

Гордиться дворянским происхождением и искать у себя аристократические корни принято сегодня. А вот в начале прошлого века, сразу после революции, предпочтительно было иметь родителей-пролетариев. В этом смысле Борису Лисаневичу не повезло — он родился в Одессе в самой что ни на есть дворянской семье, где все мужчины были потомственными военными. Мальчика, разумеется, определили в кадетский корпус, но когда грянула революция, родители стали подыскивать для сына другую специальность — «непролетарского» характера. И балетмейстер оперного театра, близкая знакомая семьи, предложила устроить Бориса в балетную школу. Немного позже она выдала юноше фиктивный документ о том, что он является членом труппы театра. Это позволило Лисаневичу выехать за границу, где он и остался, справедливо решив держаться подальше от родины, которую терзали постоянные социальные и политические катаклизмы.

В Париже Лисаневича приняли в знаменитый балет Сергея Дягилева, с которым тот объездил полмира.

После смерти Дягилева Лисаневич отправился на гастроли в Азию, которые растянулись на три года. Проведя много времени в Индии, Лисаневича решил открыть в Калькутте клуб, который объединил бы британскую и индийскую знать. Он купил и отремонтировал роскошный дворец, и вскоре его двери открылись для первых посетителей «Клуба-300», где цифра указывала на количество его постоянных членов. Клуб стал одним из самых респектабельных мест, куда стремились высокопоставленные гости и аристократы, где проводили деловые переговоры и встречи на высшем уровне.

В Индии Лисаневич также пристрастился к охоте на тигров, которых в стране было огромное количество. Охотиться на хищников там было принято на слонах, и занятие это было весьма опасным. Но именно это и привлекало любителей острых ощущений, в том числе и Лисаневича, который лично убил тигра-людоеда.

Первых гостей страны встречал лично король

Общительный и обаятельный одессит завязал дружеские отношения с представителями королевских династий Индии, и даже принял активное участие в возвращении на трон короля Непала Трибхувана. После этого Лисаневич стал личным другом короля и получил от него приглашение поселиться в Непале. Экзотическая красота страны поразила Бориса Николаевича, и он стал подумывать о том, что не худо бы организовать здесь туристический бизнес. Королю эта идея тоже понравилась, он даже оказал содействие предприимчивому одесситу — отдал в аренду один из дворцов своих предшественников. Правда, ни канализации, ни электричества во дворце не было, и пришлось Лисаневичу призвать на помощь весь свой организаторский талант, чтобы привести его в порядок в соответствии с европейскими требованиями. В дополнение Лисаневич построил пекарню с русской печью и создал огород, где выращивал неизвестные в Непале морковь и клубнику. И вскоре первая в Непале гостиница «Королевский отель» принимала первых посетителей. Встречать европейских туристов непальский король выходил лично.

Лисаневич стал достопримечательностью Непала

Когда король Непала Трибхуван умер, его наследник приказал заключить всех соратников своего отца в тюрьму. Оказался там и Борис Лисаневич. Вскоре новоиспеченный король стал готовиться к коронации, и тут выяснилось, что организовать мероприятие, достойное короля, может только один человек в стране — Борис Лисаневич. Его в спешном порядке помиловали и поручили подготовку церемонии, которая должна была превзойти все прежние торжества. Лисаневич со своей задачей справился и снова стал вторым человеком в Непале после короля.

В «Королевском отеле», который открыл Лисаневич, гостили английская королева Елизавета II, Ворошилов, Терешкова, испанский король Хуан Карлос, Агата Кристи, Жан-Поль Бельмондо, Серж Лифарь, Анри Матисс, Игорь Стравинский. И это еще не полный список тех, кто поддерживал личные и дружеские отношения с одесситом. А Елизавета II называла Лисаневича своим лучшим русско-британским подданным.

Благодаря знакомству со многими знаменитостями Лисаневичу даже удалось сняться в двух фильмах — «Злоключения китайца в Китае» с Бельмондо и «Человек из Гонконга». Роли были эпизодическими и Лисаневич даже не взял денег за их исполнение. Более того, сам одессит был настолько интересным человеком, что фильм «Борис Лисаневич — лучший друг королей» сняли о нем самом. Когда Бориса Николаевича спросили, что для него имеет цену, он ответил: «Только одно может что-то стоить в этой жизни — как много людей вы сделаете счастливыми».

Умер Борис Лисаневич в 1985 году в Непале и похоронен на кладбище британского посольства. Десять лет назад в столице страны Катманду был открыт памятник знаменитому одесситу, а его копию поставили на территории культурно-образовательного центра в Калужской области.

Лисаневич подарил сюжет Агате Кристи

Одессит был очень дружен с английской «королевой детектива» Агатой Кристи и не раз сопровождал ее в прогулках по Непалу. Кристи называла своего одесского знакомца «выдающимся искателем приключений XX века». Рассказывают, что он подарил знаменитой писательнице несколько сюжетов для детективов. В благодарность Кристи сделала его прототипом Чарльза Хейуорда из романа «Скрюченный домишко».

Фото: nepalitimes.com, izbrannoe.com