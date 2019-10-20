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Новости Одессы и Одесской области

Одессит Борис Лисаневич охотился на тигров и дружил с королями

Одессит Борис Лисаневич охотился на тигров и дружил с королями

4 октября исполнилось 114 лет со дня рождения, а 20 октября – 34 года со дня смерти выдающегося человека, о котором в нашей стране вспоминают значительно реже, чем в Южной Азии. Одессит Борис Лисаневич прожил жизнь, которой хватило бы на несколько захватывающих приключенческих романов и превратил Непал в туристическую достопримечательность.

Клуб, объединивший два мира

Гордиться дворянским происхождением и искать у себя аристократические корни принято сегодня. А вот в начале прошлого века, сразу после революции, предпочтительно было иметь родителей-пролетариев. В этом смысле Борису Лисаневичу не повезло — он родился в Одессе в самой что ни на есть дворянской семье, где все мужчины были потомственными военными. Мальчика, разумеется, определили в кадетский корпус, но когда грянула революция, родители стали подыскивать для сына другую специальность —  «непролетарского» характера. И балетмейстер оперного театра, близкая знакомая семьи, предложила устроить Бориса в балетную школу. Немного позже она выдала юноше фиктивный документ о том, что он является членом труппы театра. Это позволило Лисаневичу выехать за границу, где он и остался, справедливо решив держаться подальше от родины, которую терзали постоянные социальные и политические катаклизмы.

В Париже Лисаневича приняли в знаменитый балет Сергея Дягилева, с которым тот объездил полмира.

анцевальный номер. Лисаневич и Кира Щербачева

Танцевальный номер. Лисаневич и Кира Щербачева

После смерти Дягилева Лисаневич отправился на гастроли в Азию, которые растянулись на три года. Проведя много времени в Индии, Лисаневича решил открыть в Калькутте клуб, который объединил бы британскую и индийскую знать. Он купил и отремонтировал роскошный дворец, и вскоре его двери открылись для первых посетителей «Клуба-300», где цифра указывала на количество его постоянных членов. Клуб стал одним из самых респектабельных мест, куда стремились высокопоставленные гости и аристократы, где проводили деловые переговоры и встречи на высшем уровне.

В Индии Лисаневич также пристрастился к охоте на тигров, которых в стране было огромное количество. Охотиться на хищников там было принято на слонах, и занятие это было весьма опасным. Но именно это и привлекало любителей острых ощущений, в том числе и Лисаневича, который лично убил тигра-людоеда.

Одессит лично убил тигра-людоеда

Одессит лично убил тигра-людоеда

Первых гостей страны встречал лично король

Общительный и обаятельный одессит завязал дружеские отношения с представителями королевских династий Индии, и даже принял активное участие в возвращении на трон короля Непала Трибхувана. После этого Лисаневич стал личным другом короля и получил от него  приглашение поселиться в Непале. Экзотическая красота страны поразила Бориса Николаевича, и он стал подумывать о том, что не худо бы организовать здесь туристический бизнес. Королю эта идея тоже понравилась, он даже оказал содействие предприимчивому одесситу — отдал в аренду один из дворцов своих предшественников. Правда, ни канализации, ни электричества во дворце не было, и пришлось Лисаневичу призвать на помощь весь свой организаторский талант, чтобы привести его в порядок в соответствии с европейскими требованиями. В дополнение Лисаневич построил пекарню с русской печью и создал огород, где выращивал неизвестные в Непале морковь и клубнику. И вскоре первая в Непале гостиница «Королевский отель» принимала первых посетителей. Встречать европейских туристов непальский король выходил лично.

На праздновании 75-летия

На праздновании 75-летия

Лисаневич стал достопримечательностью Непала

Когда король Непала Трибхуван умер, его наследник приказал заключить всех соратников своего отца в тюрьму. Оказался там и Борис Лисаневич. Вскоре новоиспеченный король стал готовиться к коронации, и тут выяснилось, что организовать мероприятие, достойное короля, может только один человек в стране — Борис Лисаневич. Его в спешном порядке помиловали и поручили подготовку церемонии, которая должна была превзойти все прежние торжества. Лисаневич со своей задачей справился и снова стал вторым человеком в Непале после короля.

В «Королевском отеле», который открыл Лисаневич, гостили английская королева Елизавета II, Ворошилов, Терешкова, испанский король Хуан Карлос, Агата Кристи, Жан-Поль Бельмондо, Серж Лифарь, Анри Матисс, Игорь Стравинский. И это еще не полный список тех, кто поддерживал личные и дружеские отношения с одесситом. А Елизавета II называла Лисаневича своим лучшим русско-британским подданным.

Благодаря знакомству со многими знаменитостями Лисаневичу даже удалось сняться в двух фильмах — «Злоключения китайца в Китае» с Бельмондо и «Человек из Гонконга». Роли были эпизодическими и Лисаневич даже не взял денег за их исполнение. Более того, сам одессит был настолько интересным человеком, что фильм «Борис Лисаневич — лучший друг королей» сняли о нем самом. Когда Бориса Николаевича спросили, что для него имеет цену, он ответил: «Только одно может что-то стоить в этой жизни — как много людей вы сделаете счастливыми».

Умер Борис Лисаневич в 1985 году в Непале и похоронен на кладбище британского посольства. Десять лет назад в столице страны Катманду был открыт памятник знаменитому одесситу, а его копию поставили на территории культурно-образовательного центра в Калужской области.

С женой Ингер

С женой Ингер

Лисаневич подарил сюжет Агате Кристи

Одессит был очень дружен с английской «королевой детектива» Агатой Кристи и не раз сопровождал ее в прогулках по Непалу. Кристи называла своего одесского знакомца «выдающимся искателем приключений XX века». Рассказывают, что он подарил знаменитой писательнице несколько сюжетов для детективов. В благодарность Кристи сделала его прототипом Чарльза Хейуорда из романа «Скрюченный домишко».

Говорят, в Непале Лисаневич - «вторая достопримечательность страны после Эвереста»

Говорят, в Непале Лисаневич – «вторая достопримечательность страны после Эвереста»

Фото:  nepalitimes.com, izbrannoe.com

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Ирина Сорокина
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