Рассыпаются по частям: одессит предупредил о зданиях, которые стоит обходить стороной

Одесский общественный деятель Алексей Асауленко прошелся по улице Канатной и заснял разрушающиеся здания.
Об этом он написал на своей страничке в Facebook и поделился фотографиями, где видно, что дома рассыпаются по частям.
По его мнению, особые опасения вызвают дома №№58 и 84. Оба – старинные, сохранившие дух былой одесской интеллигенции. Тот, что под номером 84 – бельгийской постройки.
При этом что один, что другой много лет не видели ремонта.
Алексей советует в районе ветхих зданий быть предельно осторожными.
“Если коротко, это звучит так: будьте внимательны, когда проходите возле этих домов!”, – написал он.
Также активист отметил, что это далеко не полный список аварийных исторических зданий, который он собрал. Обещает в будущем делиться адресами подобных домов.
Фото: Facebook Алексея Асауленко