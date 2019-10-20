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Новости Одессы и Одесской области

Рассыпаются по частям: одессит предупредил о зданиях, которые стоит обходить стороной

Рассыпаются по частям: одессит предупредил о зданиях, которые стоит обходить стороной

Одесский общественный деятель Алексей Асауленко прошелся по улице Канатной и заснял разрушающиеся здания.

Об этом он написал на своей страничке в Facebook и поделился фотографиями, где видно, что дома рассыпаются по частям.

По его мнению, особые опасения вызвают дома №№58 и 84. Оба – старинные, сохранившие дух былой одесской интеллигенции. Тот, что под номером 84 – бельгийской постройки.

При этом что один, что другой много лет не видели ремонта.

Алексей советует в районе ветхих зданий быть предельно осторожными.

“Если коротко, это звучит так: будьте внимательны, когда проходите возле этих домов!”, – написал он.

Также активист отметил, что это далеко не полный список аварийных исторических зданий, который он собрал. Обещает в будущем делиться адресами подобных домов.

Фото: Facebook Алексея Асауленко

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