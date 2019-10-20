В Одессе стало больше желающих закаляться: моржи искупали новичков на Ланжероне (фото)

Каждый год участников клуба «Моржи Одессы» становится все больше. В этом сезоне, который открыли недавно моржи, к ним присоединилось шесть человек. В воскресенье, 20 октября, моржи пришли на берег Ланжерона, чтоб искупаться вместе с новобранцами.

Группу людей “особой закалки” сложно было не заметить возле «Двух шаров» на Ланжероне. Они по традиции принесли с собой флаг клуба «Одесских моржей» и мягкую игрушку в виде моржа. В целом собралось около 20 человек. Моржи направились к условленному месту, возле вышки, к которой прибиты гвозди, чтобы повесить одежду.

Прежде чем искупаться, примерно десять минут разминались. Первым в воду зашел назначенный своими «инструктор» по разминке, за ним остальные. Искупаться решили как молодежь, так и люди постарше. Пришли и женщины, и мужчины.

Новобранцы окунулись в октябрьское море без особого страха.

Впрочем, моржи со стажем говорят, что вода, мол, еще не очень-то и холодная, поэтому бояться нечего. Температура воды, по ощущениям любителей зимнего купания, составила около плюс 15°. Ощущения, как признались моржи, просто «супер».

– Мы открыли сезон две недели назад. Это уже наше третье купание. К нам столько новых приходит, что я даже не успеваю знакомиться. Вот шесть новых моржей присоединилось, – рассказал нам Дмитрий Ташогло, который купается в холодной воде уже почти восемь лет.

Он отметил, что не всегда моржи-участники клуба собираются вместе. В основном, каждый купается там, где ближе. Собраться большой командой в одном месте получается нечасто – у каждого свои дела.

Впрочем, по словам одного из организаторов клуба Дмитрия Юркина, 24 ноября уж точно соберутся. В этот день состоится «официальное» посвящение новобранцев в моржи.

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