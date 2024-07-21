О шахматных композиторах, историках и юных гениях

Война внесла коррективы в соревнования

— Игорь Николаевич, как вам удается выживать в сложных условиях войны?

— Очень тяжело, конечно. Содержать помещение клуба при наших ценах на коммунальные услуги мы просто не в состоянии, особенно зимой, когда только за отопление нужно заплатить 40-60 тысяч гривен. Сейчас еще свет добавится, вода, непонятно, как мы будем выживать. Но большую помощь нам оказывает президент Одесской шахматной федерации, председатель правления банка «Восток» Вадим Мороховский.

— Много ли одесситов сегодня занимаются в шахматных клубах?

— По сравнению с тем, что было до войны, разница большая. Если учитывать то, что у нас еще в области есть отделения, то сегодня это до 200 человек на всю Одесскую область. Это что касается детей. Если говорить о взрослых шахматистах, то таких групп у нас сейчас нет, однако соревнования для этой возрастной категории мы проводим. В этом году прошел чемпионат области, соревнования по классическим шахматам, быстрым шахматам и блиц, а также чемпионат области для ветеранов и детские турниры. Желающих принять участие немало — обычно это 40-60 человек. Кроме того, мы провели чемпионат Украины среди ветеранов, на который приехали шахматисты со всей Украины, а сам турнир проходил в строительной академии.

— А как дела с безопасностью, вдруг тревога?

— Рядом находится аграрная академия, там есть хранилище. Обычно, за 10-14 дней до турнира мы подаем списки в обладминистрацию, и если они разрешают, то проводим турнир. По тревоге игра прекращается, позиция на доске остается, часы останавливаются. Затем шахматисты возвращаются и начинают играть с этой позиции дальше. Сначала все были недовольны, но впоследствии привыкли. Дело в том, что сейчас все компьютеризировано, и любой телефон может обыграть сильнейшего гроссмейстера. Когда партию приходилось прерывать, были разговоры: ну как же он возьмет на телефоне посмотрит. Мы объясняли, что все находятся в равных условиях, что делать. К сожалению, шахматные скандалы из-за того, что некоторые пользуются компьютерными подсказками, возникают во всем мире. Время такое.

Исторические курьезы и современность

— Какие шахматные соревнования сейчас проводите?

— Еще до войны возникла идея проводить чемпионаты по решению задач. У нас были очень хорошие шахматные композиторы, недавно умер Юрий Гордиан — пятикратный чемпион мира по составлению задач. Наверное, в мире не было больше шахматиста такого уровня. По этюдам у нас был Сергей Ткаченко, тоже гроссмейстер, чемпион мира в составе команды. Он очень хороший шахматный историк, автор более 50 книг, одна из которых была признана второй в мире среди шахматных изданий, — это большая монография о чемпионе мира Александре Алехине. И вот мы с ними решили проводить для детей конкурсы решений. Были сомнения, что участники будут подглядывать решения на компьютере, но все же решили попробовать.

— И чем все закончилось?

— Прежде чем ответить, напомню исторический факт. В начале 1900-х годов английский клуб любителей решения задач провел конкурс на решение двухходовых задач. Там нужно было за 20 минут решить 20 позиций. Некий банкир даже установил приз — очень редкую золотую монету. Участие принимали все сильнейшие шахматисты мира, включая Хосе Рауля Капабланку. Он решил все позиции, но на минуту позже. Однако его объявили чемпионом мира по решению задач, хотя приз он не получил.

Мы решили проверить это на наших детях. И что вы думаете — из 30 участников 25 превзошли по решению Капабланку! И тогда мы поняли, что проводить такие конкурсы в современных условиях нет смысла, потому что любое решение подскажет компьютер. Но потом Сергей Ткаченко придумал логические задачи, которые невозможно решить с помощью компьютера, — например, с доски убирали короля или ферзя. В общем, придумывали все, что угодно, чтобы избежать компьютерной подсказки.

Шахматное поколение пострадало от войны

— Есть ли ваши воспитанники в команде победителей в шахматном фестивале в Румынии?

— Трое из четырех ребят — наши воспитанники, это Арам Саакаян, Алексей Козаченко и Игорь Муругов. Занимаются они у нас, хотя главная заслуга их замечательного выступления принадлежит тренеру лицея №9 Елене Барсовой, которая была с ними на соревнованиях и готовила к каждой партии. Она выпускница Львовского института физкультуры, шахматного отделения, которое, кажется, у нас в стране есть только во Львове. Сейчас это отделение продолжает работать, совсем недавно они проводили набор.

— Имена многих одесских шахматистов вошли в историю, например, Когана, Геллера, Лернера Есть ли сегодня в Одессе и Украине шахматисты такого уровня?

— В Одессе живет шахматистка Наталья Жукова, двукратная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка, чемпионка мира в составе команды. Очень титулованная шахматистка, она сейчас депутат горсовета. Из бывших звезд это Владимир Тукмаков, Вячеслав Эйнгорн, который дважды был бронзовым призером в советское время. К сожалению, молодые шахматисты все уехали, и не только одесские. Если взять всю сборную Украины по шахматам, а это очень сильные шахматисты, то в стране никого не осталось, все уехали, когда началась война. Это нас немного обескровило. Да и наши дети фактически три года потеряли без соревнований. Ведь в любом виде спорта, чтобы расти, нужно участвовать в чемпионатах Украины, Европы, мира, нужна практика. К сожалению, нынешнее поколение очень пострадало от войны в шахматном отношении.

— Как будете отмечать шахматный праздник в этом году?

— В Одессе ровно 50 лет назад состоялся матч Петросян — Корчной на звание чемпиона мира, который проходил в Украинском театре. Кроме того, что играли сильнейшие шахматисты, за этот матч произошло несколько скандалов, которые были связаны не только с шахматами. Об этом 20 июля в 10.00 расскажет журналист Александр Галяс. А наш старший тренер, заслуженный тренер Украины Валентин Богданов, покажет избранные примеры из этого матча. Приглашаем всех