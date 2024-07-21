Куда обращаться, чтобы пройти лечение за границей?

Куда обращаться, чтобы пройти лечение за границей?

На сегодняшний день, более 5000 жителей Украины прошли лечение и реабилитацию за рубежом, сообщает Минздрав. Это, прежде всего, пациенты с минно-взрывными травмами, те, кто нуждается в протезировании, и онкобольные. Лечат наших граждан в более чем 30 странах мира, но больше всего раненых приняли в Германии, Польше и Норвегии.

Кто направит на лечение за границу?

На лечение за границу пациентов направляет семейный врач, который заполняет форму №027/о «Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного». Далее Минздрав проверяет данные и эвакуирует граждан за границу.

Как попасть за границу на лечение?

Сейчас доступно три маршрута медицинской эвакуации:

  • через областной департамент здравоохранения;
  • после подачи личной заявки через сайт Минздрава в разделе «Гражданам»;
  • для военнослужащих – через командование Медицинских сил Украины.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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