Куда обращаться, чтобы пройти лечение за границей?

На сегодняшний день, более 5000 жителей Украины прошли лечение и реабилитацию за рубежом, сообщает Минздрав. Это, прежде всего, пациенты с минно-взрывными травмами, те, кто нуждается в протезировании, и онкобольные. Лечат наших граждан в более чем 30 странах мира, но больше всего раненых приняли в Германии, Польше и Норвегии.
Кто направит на лечение за границу?
На лечение за границу пациентов направляет семейный врач, который заполняет форму №027/о «Выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного». Далее Минздрав проверяет данные и эвакуирует граждан за границу.
Как попасть за границу на лечение?
Сейчас доступно три маршрута медицинской эвакуации:
- через областной департамент здравоохранения;
- после подачи личной заявки через сайт Минздрава в разделе «Гражданам»;
- для военнослужащих – через командование Медицинских сил Украины.
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