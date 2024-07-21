Станет ли меньше отключений света в понедельник, 22 июля

Станет ли меньше отключений света в понедельник, 22 июля

Компания «Укрэнерго» обновила информацию о стабилизационных отключениях света завтра, в понедельник, 22 июля 2024 года.

Согласно распоряжению НЭК, завтра меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток. При этом:

  • с 01:00 до 05:00 будет действовать одна очередь отключений;
  • с 18:00 до 23:00 – три очереди;
  • в другие часы облэнерго будут применять две очереди отключений.

Как отмечают в компании ДТЭК, в Одессе в период с 18:00 до 23:00 высока вероятность отключений в «светло-серой зоне» графиков, и просят потребителей учесть это, планируя свой день.

Напомним, сегодня, 21 июля, графики почасовых отключений с 12:00 до 15:00 часов были отменены. А с 17:00 до конца суток прогнозируется применение двух очередей отключений.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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