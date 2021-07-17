Новая жизнь старой Одессы: цветущий круг Тираспольской площади (видео)

Тираспольскую площадь назвать площадью сложно: это транспортная развязка, а у всех исторических домов на ней в адресе нет названия «Тираспольская площадь». И все же это – площадь: огромный цветущий круг, вокруг которого, словно совершая круг почета, движутся трамваи, маршрутки, автомобили.

Тираспольская площадь – это бесконечное движение по кругу. Это «солнышко», а его «лучи» – улицы Жуковского, Тираспольская, Нежинская и Преображенская.

Площадь возникла давным-давно, но долгое время не имела собственного официального названия. В 1825 году ее называли «Треугольной площадью за полицией», в 1849 году – «Площадью напротив полиции», а в 1864 году – «Площадью, где возведены городские весы». Имя «Тираспольская» она получила только в 1867 году.

Подробнее о Тираспольской площади – в нашем видео. А почитать об этом уголке Одессы можно ЗДЕСЬ.

Ранее мы рассказывали об одесской Таможенной площади.

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Фото Марии Котовой