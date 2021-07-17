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Личное мнение: о чем в Одессе кричат деревья?

Личное мнение: о чем в Одессе кричат деревья?

Каждый из нас по-своему оценил сообщение президента Зеленского о том, что в ближайшие несколько лет в Украине будет высажено три миллиарда деревьев. Для меня оно родило и неподдельную радость, и некоторые сомнения.

Я поделился своими сомнениями c коллегой по армейской службе Василием Скоробрухом. Он нынешней весной высадил на пустыре девяносто саженцев фруктовых деревьев, купленных за свои пенсионные деньги. Только три деревца не прижились, а остальные дружно пошли в рост. В ответ услышал: «Это хорошая идея. Но в первую очередь надо беречь то, что уже растет. Видел, сколько вокруг деревьев загублено? Причем никто за уничтожение ответственности не несет. Это — непорядок». Он имел в виду рощу, расположенную неподалеку от поселка Черноморское, через которую пролегла проселочная дорога к нашему садово-огородному кооперативу. Пеньков в ней от срубленных, спиленных, подпаленных браконьерами деревьев, как говорится, не счесть.

Если такими темпами (здесь уместно напомнить о незаконных вырубках в карпатских лесах, уничтожении лесополос, сломанных вандалами деревцах в парках и скверах) будут уничтожаться зеленые насаждения, то вряд ли поправят наши лесохозяйственные дела и такие крупномасштабные акции, как обнародованная главой государства. Эффект получится, если под присмотром будет каждое деревце. Как тут не вспомнить Дюка Ришелье, который в назидание нерадивым жителям сам поливал неухоженные деревца, завезенные в Одессу по его указанию, и высаженные возле их домов.

спил деревьев

Фото: из архива ОЖ

Одессу кто-то называет зеленым городом, а кто-то иного мнения на этот счет. Я, побывав во многих городах Украины и зарубежья, считаю, что ее «зеленые легкие» могли бы быть намного объемнее. И не только за счет новых насаждений, а и благодаря постоянному квалифицированному уходу за уже взрослыми деревьями.

Ранее мы рассуждали о том, зачем в Одессе нужны «уличные оазисы».

К сожалению, на мой взгляд, именно такого ухода и не достает зеленым насаждениям.

Пройдя от Куликова поля по улице Канатной до 2-й станции Большого Фонтана, насчитал около двадцати полностью усохших и частично усыхающих деревьев. И это всего лишь чуть больше километра пути. А ведь от них страдают и другие насаждения, которые вопиют: освободите нас от соседства с сухостоем. И вряд ли здесь можно обойтись одной спешной весенней выборочной обрезкой деревьев.

Многим помнится, как при открытии мемориала 412-й батареи высадили березовую аллею. Белоствольные красавицы года два боролись самостоятельно за выживание. Сегодня там уже нет ни одной из них. Однажды я решил полюбоваться аллейкой в парке Победы, высаженной в честь областей Украины. Когда увидел три сломанных деревца, вспомнил мудрое наставление французского писателя Ларошфуко о том, что нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему. Так вот, если и к тем деревцам, которые высадят по инициативе президента, будет такое же «заботливое» отношение, то мы будем иметь такой же результат, как и от посадки экзотических каштанов, в свое время завезенных в Киев из заграницы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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