Одесская Старосенная площадь: трамвайные переливы, Цифровой городок и кораблик «Одесса-мама» (фото)

Тут – железнодородный вокзал, тут – две автостанции, тут – Привоз, а посередине всего этого, словно нечто объединяющее – ее величество старейшая Старосенная площадь, сегодня обновленная и даже снежная. И все никак не расстающаяся в новогодней елкой, хотя уже целый месяц года прошел.

Трамвайное место

Мы на Старосенной площади – рельсы сзади и спереди. Переливы трамваев – ее постоянное музыкальное сопровождение, хотя другая музыка здесь звучит довольно громко. Еще бы: кафешек на площади множество, это тоже ее сегодняшняя особенность.

Появилась площадь на месте старого рынка, считалась окраиной. Здесь торговали «с колес» скотом и продуктами. Она еще включает и Старосенный сквер. Но он заслуживает отдельного материала.

Обычно многолюдная, Старосенная площадь сегодня чуть поутихла. А народу обычно здесь много: через Старосенную не только проезжают на трамваях, но и проходят-пробегают.

Здесь и одноименная автостанция, и конечная многих трамвайных маршрутов. Другие одесские трамваи просто проезжают через площадь: уже много лет Старосенная и трамваи – понятия неразделимые. Площадь и сама словно разделена на «участки» трамвайными рельсами: так же, как и в Алексеевском сквере на Молдаванке.

Вот поэтому и стоит здесь с недавних пор арт-объект, он же – мини-кафешка в виде старого одесского трамвайчика.

Фонтан с дельфинами и чисто одесские «жаровни»

И уже если говорить об украшениях сегодняшней Старосенной, тот самое время вспомнить о фонтане, о дельфинчиках, выныривающих из дорожного покрытия. Они сейчас забавно смотрятся, потому что создается впечатление, будто они ныряют прямо в снег. Кстати, этих металлических малышей обожают дети.

А еще здесь есть две огромные «жаровни» – одна в виде кораблика с надписью «Одесса-мама», вторая – виде паровозика. Паровозик прикрыли пленкой: спасают от непогоды.

До 2016 года вся эта территория была неприглядным активно торгующим местом. Старосенную отремонтировали, хотя торговля здесь по-прежнему активная. Кафе, магазины, и «филиал» радиорынка – Цифровой городок.

Сосны, газоны, удачные скамейки и отличие местных кафешек – они все под зонтиками. Даже зимняя атмосфера и прежняя пешеходная активность не меняют настроения уюта и желания присесть.

И сейчас уже и вспоминать не хочется, как называли это место «клоакой», как мусор здесь постоянно сочетался с торговлей на полуживых лотках. Ну а многочисленные магазинчики и Цифровой городок с 2016 года, то есть, после обновления, продемонстрировал одесситам, что и торговые места могут вызывать эстетическое наслаждение.

Удачное сочетание получилось: и приятное место отдыха, и место ожидания того же автобуса, и возможность сделать необходимые покупки.

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