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Одесская Старосенная площадь: трамвайные переливы, Цифровой городок и кораблик «Одесса-мама» (фото)

Одесская Старосенная площадь: трамвайные переливы, Цифровой городок и кораблик «Одесса-мама» (фото)

Тут – железнодородный вокзал, тут – две автостанции, тут – Привоз, а посередине всего этого, словно нечто объединяющее – ее величество старейшая Старосенная площадь, сегодня обновленная и даже снежная. И все никак не расстающаяся в новогодней елкой, хотя уже целый месяц года прошел.

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Трамвайное место

Мы на Старосенной площади – рельсы сзади и спереди. Переливы трамваев – ее постоянное музыкальное сопровождение, хотя другая музыка здесь звучит довольно громко. Еще бы: кафешек на площади множество, это тоже ее сегодняшняя особенность.

Появилась площадь на месте старого рынка, считалась окраиной. Здесь торговали «с колес» скотом и продуктами. Она еще включает и Старосенный сквер. Но он заслуживает отдельного материала.

Обычно многолюдная, Старосенная площадь сегодня чуть поутихла. А народу обычно здесь много: через Старосенную не только проезжают на трамваях, но и проходят-пробегают.

Здесь и одноименная автостанция, и конечная многих трамвайных маршрутов. Другие одесские трамваи просто проезжают через площадь: уже много лет Старосенная и трамваи – понятия неразделимые. Площадь и сама словно разделена на «участки» трамвайными рельсами: так же, как и в Алексеевском сквере на Молдаванке.

Вот поэтому и стоит здесь с недавних пор арт-объект, он же – мини-кафешка в виде старого одесского трамвайчика.

Фонтан с дельфинами и чисто одесские «жаровни»

И уже если говорить об украшениях сегодняшней Старосенной, тот самое время вспомнить о фонтане, о дельфинчиках, выныривающих из дорожного покрытия. Они сейчас забавно смотрятся, потому что создается впечатление, будто они ныряют прямо в снег. Кстати, этих металлических малышей обожают дети.

А еще здесь есть две огромные «жаровни» – одна в виде кораблика с надписью «Одесса-мама», вторая – виде паровозика. Паровозик прикрыли пленкой: спасают от непогоды.

До 2016 года вся эта территория была неприглядным активно торгующим местом. Старосенную отремонтировали, хотя торговля здесь по-прежнему активная. Кафе, магазины, и «филиал» радиорынка – Цифровой городок.

Сосны, газоны, удачные скамейки и отличие местных кафешек – они все под зонтиками. Даже зимняя атмосфера и прежняя пешеходная активность не меняют настроения уюта и желания присесть.

И сейчас уже и вспоминать не хочется, как называли это место «клоакой», как мусор здесь постоянно сочетался с торговлей на полуживых лотках. Ну а многочисленные магазинчики и Цифровой городок с 2016 года, то есть, после обновления, продемонстрировал одесситам, что и торговые места могут вызывать эстетическое наслаждение.

Удачное сочетание получилось: и приятное место отдыха, и место ожидания того же автобуса, и возможность сделать необходимые покупки.

Старосенная площадь, елки
Старосенная площадь, кафе
Старосенная площадь, скамейка
Старосенная площадь, фонарь
Старосенная площадь, елка
Старосенная площадь, дельфинчики
Старосенная площадь, лавка
Старосенная площадь, дорожка
Старосенная площадь, трамвайчик
Старосенная площадь, котик
Старосенная площадь, пути
Старосенная площадь, магазины
Старосенная площадь, дерево
Старосенная площадь, трамвай
Старосенная площадь, кораблик
Старосенная площадь, паровозик
Старосенная площадь, жаровня-паровозик
Старосенная площадь, кафешка
Старосенная площадь, трамвайные пути
Старосенная площадь, Цифровой городок
Старосенная площадь, МАФы
Старосенная площадь, торговые места

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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