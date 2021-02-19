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Новая жизнь старой Одессы: памятники и «заброшки» Таможенной площади (видео)

Новая жизнь старой Одессы: памятники и «заброшки» Таможенной площади (видео)

Таможенная площадь в Одессе – место историческое и невероятно активное в смысле транспорта. При этом площадь довольно малолюдная. По ней обычно не гуляют – ее чаще всего пересекают. Нет здесь и жилых домов и магазинов.

Она была площадью у Карантинной пристани, Карантинной площадью, Платоновской, Таможенной, Портовой, Приморской, Деволановской, а также площадью Вакуленчука.

Главная «точка» площади – конечно же, Одесский порт. Но, кроме того, Таможенная площадь – это целый «парад» памятников.

Все в порядке здесь и с контрастом. Смотришь на порт – кажется, что находишься в самом современном месте. Но совсем иное впечатление создается там, где Таможенная площадь пересекается в Деволановским или Карантинным спусками. На этих «точках пересечения» возникает ощущение какой-то загадочности и открывается вид на неприглядности. Есть здесь и свои «заброшки»…

Больше подробностей – в новом видео «Одесской жизни».

А почитать о Таможенной площади можно ЗДЕСЬ.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, чем примечательна улица Осипова.

Вы также можете узнать какой могла бы быть одесская Театральная площадь.

Фото Марии Котовой

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