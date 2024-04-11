Из собственного опыта: где и как сдать бесплатные анализы

Я уже неоднократно слышала, что украинцы могут бесплатно получить ряд медицинских услуг, но поводов это проверить пока не было. Зато был отрицательный прошлый опыт посещения поликлиник, поэтому даже декларации с семейным врачом у меня не было.

Но постоянный стресс и «весеннее обострение» напомнили мне, что пора проверить состояние здоровья и сдать общие анализы. Вот тут я и решила попробовать, насколько реально получить все эти бесплатные услуги и поделиться этим опытом с читателями.

Шаг первый. Подписываю декларацию. Пока все отлично

Семейного врача я выбрала быстро, даже быстро. Моим единственным требованием было, чтобы прием был рядом с домом. Знакомая порекомендовала «Амбулаторію сімейного лікаря» (АСЛ). Это частный медицинский центр, предоставляющий также бесплатные услуги по программе НСЗУ при подписании декларации с семейным врачом.

Номер клиники нашла, позвонила по телефону и сообщила, что хочу заключить декларацию. Оператор предложила сделать это дистанционно.

Для этого мне нужно было отправить в мессенджер:

фото паспорта;

идентификационный код;

указать фактический адрес;

указать контактное лицо (имя и телефон близкого человека).

Через несколько минут мне прислали образец декларации в электронном виде, контакты семейного врача и предложение приобрести чек-ап на некоторые медицинские осмотры в АСЛ по фиксированной цене. Еще мне сообщили, что в течение трех дней нужно посетить амбулаторию, чтобы подписать декларацию на бумаге.

В клинику я отправилась на следующий день утром, чтобы не наткнуться на очередь. Но в небольшом и уютном холле были только вежливые администраторы и две пожилые посетительницы.

Справившись со всеми вопросами через несколько минут и оставшись довольной обслуживанием, я записалась на первый визит к семейному врачу.

Шаг второй. Знакомлюсь с врачом и сдаю анализы. Все еще довольна

В назначенное время я посетила семейного врача. Это оказалась приветливая женщина, которой я пожаловалась на стресс, бессонницу и аллергию на некоторую пищу. Она отметила, что хочу проверить состояние своего здоровья и сдать общие анализы (кровь, мочу и глюкозу).

Врач успокоила меня, что, к сожалению, у многих сейчас подобные симптомы (даже у нее самой), и выписала мне направление на анализы. Я могла сдать их в амбулатории на месте – с 8:00 до 10:00 в порядке живой очереди.

Также врач акцентировала внимание на том, что мне не помешает сделать гастроскопию («глотать зонд») и сдать печеночные пробы. Я была приятно удивлена таким вежливым отношением к себе (хотя это должно быть нормой). Уже дома я поинтересовалась, в какую сумму мне могут обойтись дополнительные обследования. На сайте АСЛ цена гастроскопии – 1900 грн, а печеночных проб – 750 грн.

Через несколько дней я отправилась в амбулаторию сдавать анализы, снова настроив себя на то, что из-за очереди могу не успеть. Но и в этот раз пациентов не было.

Я показала администратору направление на анализы и через минуту уже сидела на кушетке в лаборатории. Безболезненная процедура заняла еще пять минут. Я даже забыла, что боюсь уколов и вида крови! Меня похвалили за старания и попросили оставить листок с направлением на ресепшн. С впечатлениями, что сдавать анализы «прикольно», я вышла из амбулатории.

Шаг третий. Ищу результаты анализов. Уже не так «прикольно»

Прошла неделя. Все это время мне было неловко: я не знала, какие результаты меня ждут, и почему со мной до сих пор не связались из амбулатории. Тогда я написала в мессенджер семейному врачу.

Она ответила, что результаты есть, в обследованиях все хорошо. А чтобы получить анализы в распечатанном виде, нужно обратиться в администрацию. Такой ответ меня не удовлетворил, потому что я рассчитывала, что результаты со мной хотя бы обсудят и ответят на мои вопросы.

Впоследствии оказалось, что результаты были готовы на следующий день. Ни амбулатория, ни семейный врач специально не извещают пациентов. Только если лично договориться об этом с врачом.

Администратор показала на кьюар-код и сообщила, что узнавать результаты нужно «здесь». Меня и это возмутило, потому что система показалась неудобной. Смогут ли этим воспользоваться пожилые люди с простыми «кнопочными» телефонами? Я ведь уже планировала вести сюда свою бабушку.

Что ж, проверяю анализы: сканирую предложенный кьюар-код и попадаю в чат-бот амбулатории (по выбору «Телеграм» или «Вайбер»). Отправляю запрос согласно инструкции и получаю ответ: «Нет заказов за последние 7 дней». Вот и все… Тогда я начала самостоятельно изучать полученную распечатку с помощью интернета. Из приятного было то, что анализы дали в развернутой форме.

Вывод: плюсы, минусы, подводные камни моего опыта

В частных медицинских учреждениях реально подписать декларацию с семейным врачом, который вас бесплатно проконсультирует и предоставит направление на общие анализы.

Мне пришлось заплатить только 8 гривен за контейнер для образцов. Понравилось вежливое отношение к пациентам, анализы взяли быстро и безболезненно, и это подкупает.

Но есть и минусы. Семейный врач сразу предложила пройти в амбулатории платное обследование, не предупредив о том, что оно может быть в пакете бесплатных услуг НСЗУ (это я уже проверила самостоятельно). Также огорчила система «самообслуживания», надеюсь с платным обзором такого не будет…

Другой опыт: как сдавала бесплатные анализы одесситка Галина

Пока я бегала сдавать анализы в амбулаторию семейного врача, своим опытом поделилась одесситка Галина. В ноябре 2023 года женщина обратилась к семейному врачу в АСЛ, чтобы ей назначили УЗИ щитовидной железы:

– В амбулатории я узнала, что обследование стоит 500 гривен. Мне стало интересно, как работает пакет безвозмездных услуг от НСЗУ. Я позвонила по горячей линии – 16-77, и мне предоставили список бесплатных УЗИ по городу. Семейный врач выписала электронное направление и я отправилась на осмотр в одну из городских больниц. Но там сообщили, что записей на бесплатное УЗИ нет до конца ноября, и когда будет запись на декабрь – неизвестно. Я спросила, реально ли сделать у них УЗИ бесплатно, на что мне ответили, что я могу это сделать в другой больнице.

Сразу Галина не смогла пойти, потому что не было возможности отпроситься с работы, но когда собралась – уже в декабре – то и там не было записи – на этот раз до конца года. И только в середине января ей наконец удалось дождаться бесплатного УЗИ.

По результатам обследования УЗИ Галину отправили на осмотр к эндокринологу. Этого приема она ждала еще три недели. Следующий шаг – направление на анализ гормонов.

– Для меня это очень дорогие анализы (приблизительно 2000 грн), а за пакетом НСЗУ безвозмездно их делают только в нескольких поликлиниках города. По направлению меня зарегистрировали в одной из них. Сдавать анализы я пошла на следующий день в 9:40, с надеждой на то, что до окончания приема в «живой очереди» не будет людей. Но я увидела очередь где-то из тридцати пациентов, – рассказала женщина.

В следующий раз Галина пришла сдавать анализы в восемь утра, но возле поликлиники уже была толпа. Ситуация не изменилась и через неделю, однако сдать анализы все же удалось – в середине февраля. Также Галина вспомнила, что, пока она ждала своей очереди, рядом с ней стояла женщина, которая заплатила за анализы, и ее сразу же пригласили в кабинет.

На обследование по программе НСЗУ у Галины ушло почти три месяца, но она не жалеет, что попробовала. Женщина убедилась, что гарантированные государством безвозмездные услуги действуют, правда, чтобы их получить, нужно запастись терпением и временем. А если анализы нужны срочно, то за них придется платить. Без вариантов.

Взгляд с противоположной стороны: отвечает семейный врач Надежда Цветкова

С анализами по электронному направлению врача сейчас часто возникают нюансы. Если это частная лаборатория, то она может иметь лимиты на безвозмездные анализы (не более трех в одном направлении) или не иметь нужные реагенты для таких исследований.

Поэтому, если по направлению следует сдать несколько анализов, лучше сразу обратиться в городскую или областную поликлинику, где есть лаборатории, которые по государственной гарантии выполняют все необходимые процедуры. Но и здесь есть свои особенности.

Из личного опыта могу сказать, что в таких лабораториях быстро заканчиваются реагенты из-за большого потока пациентов. Бывает, приходится ждать возможности сдать анализы или сдавать постепенно. Иногда проще сделать некоторые, особенно срочные, анализы за полную оплату.

Со всеми пакетами НСЗУ и списком бесплатных анализов можно ознакомиться на официальном сайте (nszu.gov.ua) в разделе «Контрактирование», где также находятся требования к медицинским учреждениям, подписавшим договор.

Обратите внимание, что в первичной медицинской помощи анализы назначаются врачом и обоснованы состоянием пациента. И главное: кто назначает обследование, тот и выписывает электронное направление – кардиолог, хирург, невропатолог, эндокринолог и т.д. могут это делать.

В заключение, рекомендую раз в год проходить плановые осмотры и сдавать анализы по состоянию здоровья. Даже общие анализы крови и мочи ответят на некоторые вопросы относительно здоровья. По необходимости врач может направить и на дополнительные анализы, не входящие в пакет первичной медицинской помощи.

Сравним: цены на общие анализы без направления врача

«Амбулатория семейного врача»

кровь – 280 грн;

моча – 180 грн;

глюкоза – 140 грн.

По направлению семейного врача все общие анализы бесплатные.

«Синэво»

кровь – 220 грн авторизованый и 270 грн развернутый (еще 60 грн за набор крови);

моча – 190 грн;

глюкоза – 160 грн.

По программе НСЗУ общие анализы не принимают.

«Смартлаб»

кровь – 235 грн на 16 показателей и 285 грн на 25 показателей;

моча – 200 грн на обнаружение бактерий и 280 грн на выявление количества бактерий (еще 10 грн пробирка);

глюкоза – 170 грн, еще 60 грн набор пробы из венозной крови.

Каждый четверг на общие анализы скидка 20%. Результаты будут в течение дня. Также в определенных лабораториях действует программа НСЗУ по электронному направлению врача.