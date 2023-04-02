Спросите у доктора: как бороться с болью в копчике

Регулярные боли в копчике после обычного ушиба или падения способны ухудшить качество жизни человека на месяцы, а то и годы. Отчего возникает болевой синдром в нижнем отделе позвоночника и как с ним бороться, рассказала невролог высшей категории Наталья Гомоненко.

Боли в копчике у женщин возникают чаще

Кокцигодиния — острые или тянущие боли в области копчика. Это распространенный хронический болевой синдром, который возникает как в результате предшествующей травмы (часто застарелой), так и без явных видимых причин. Женщины страдают от этого состояния примерно в три раза чаще мужчин.

Боль в копчике может носить как периодический, так и постоянный характер и продолжаться годами, неожиданно возникая и так же внезапно исчезая.

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Кокцигодиния не представляет опасности для жизни, но доставляет человеку ощутимый повседневный дискомфорт, изматывая его. Кроме того, боль в копчике способна спровоцировать бессонницу, депрессию, снижение либидо и даже привести к утрате трудоспособности.

Виды и основные причины кокцигодинии

Выделяют две формы кокцигодинии:

первичная — развивается на фоне патологии непосредственно копчика;

вторичная — т.н. псевдококцигодиния, возникает на фоне гинекологических и урологических заболеваний, нарушения работы ЖКТ.

В целом данный синдром является полиэтиологическим. Это означает, что боли в копчике могут возникнуть из-за множества факторов.

К основным причинам болей в копчике относятся:

травматические повреждения поясницы, крестца и таза;

сдавливание нервных окончаний в этой области;

дегенеративные изменения в тканях и структурах позвоночника;

воспаление и/или опущение органов малого таза и промежности.

Спровоцировать развитие болей в копчике способны также частые запоры или поносы, малоподвижный образ жизни, сидячая работа, наличие таких заболеваний, как геморрой, простатит, остеохондроз, плоскостопие, ревматоидный артрит.

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У женщин дополнительными факторами риска являются осложненная беременность и тяжелые роды.

Как проявляется кокцигодиния

Основным симптомом кокцигодинии является регулярная боль в крестцово-копчиковой зоне, которая может отдавать в ягодицы, бедро, промежность и нижнюю часть живота.

По характеру боль бывает различной: острой, колющей, ноющей, пульсирующей, схваткообразной. Неприятные ощущения чаще возникают по ночам и усиливаются при нажатии на копчик, во время ходьбы, дефекации, длительном сидении, резком вставании или при наклонах корпуса вперед. Боль стихает либо при перемене положения тела, либо самостоятельно, без видимых причин.

Частота и интенсивность приступов варьируются от достаточно редких и легких до частых и очень болезненных. В эти моменты больной может сильно бледнеть или потеть, что связано с реакцией вегетативной нервной системы.

Также у человека с кокцигодинией из-за болевых ощущений может заметно измениться походка, нередко развивается синдром раздраженного кишечника.

Что делать при болях в копчике

При появлении болей характерной локализации нужно обратиться к неврологу или травматологу, также могут потребоваться консультации гинеколога, уролога, проктолога, гастроэнтеролога. Врач выслушает жалобы, проведет осмотр и назначит необходимые исследования: лабораторные анализы, УЗИ органов брюшной полости, рентген, КТ или МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника, ректороманоскопию.

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Лечение кокцигодинии подбирается индивидуально и направлено на устранение болевого синдрома и его причин. Для этого назначаются нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты, хондропротекторы, слабительные средства и микроклизмы, физиотерапевтические процедуры, массаж, лечебная физкультура. При сильных болях проводится инъекционная блокада. Для снятия психологических симптомов (раздражительность, перепады настроения, апатия, проблемы со сном) рекомендуется прием седативных препаратов, психотерапия.

Оперативное вмешательство применяется редко, в осложненных случаях, при переломе или кисте копчика.

Как предупредить боли в копчике

Для профилактики проблем с копчиком:

избегайте стрессов, травм, переохлаждений, подъема тяжестей;

следите, чтобы ваши стулья и диваны не были слишком мягкими;

регулярно проходите профилактические осмотры у гинеколога и уролога;

лечите хронические заболевания мочеполовой сферы;

правильно питайтесь (меньше жареного, жирного, фаст-фуда, алкоголя, больше каш, овощных блюд, нежирной молочки, растительных масел) и не допускайте запоров.

Ирина ЛЕБЕДИНЕЦ

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