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Спросите у доктора: в чем причина частого мочеиспускания?

Спросите у доктора: в чем причина частого мочеиспускания?

Проблема частых походов в туалет «по-маленькому», на первый взгляд, кажется не слишком серьезной. Но нередко она не просто заставляет человека испытывать временные неудобства – в гостях или в поездке, а и сигнализирует о скрытых заболеваниях мочеполовой системы. Какие признаки должны насторожить, объяснил врач-уролог высшей категории Иван Крыжановский.

Что значит учащенное мочеиспускание?

Частота мочеиспусканий у взрослого человека индивидуальна и зависит от многих факторов: питьевого режима, количества потребляемой соли, особенностей рациона. Но в среднем взрослый человек в норме выделяет в сутки 1,5-2 литра мочи, для чего ему приходится посетить туалет от шести до восьми раз.

Врач-уролог Иван Крыжановский

Иван Крыжановский

Учащенное мочеиспускание может наблюдаться как у мужчин, так и у женщин, независимо от возраста. Различают частые позывы в туалет днем – поллакиурию, и потребность не раз вставать «по-маленькому» ночью – никтурию, а также увеличение среднесуточного объема образования мочи – полиурию, и болезненное мочеиспускание – дизурию.

Что вызывает частое мочеиспускание?

Причины, вызывающие частое мочеиспускание, разделяют на физиологические (временные и проходящие самостоятельно) и патологические (связанные с различными заболеваниями и требующие обращения к врачу).

К физиологическим относится чрезмерное употребление жидкости из-за физической нагрузки или жары, прием мочегонных препаратов, а также повышенное артериальное давление, переохлаждение и стресс (при этих состояниях в почки поступает больше крови, что приводит к увеличению объема продуцируемой мочи). У женщин такими факторами считаются также гормональные изменения в период месячных или менопаузы.

К патологическим причинам учащенного мочеиспускания, актуальным для пациентов обоего пола, относятся мочекаменная болезнь, воспаления и инфекции мочевыводящих путей (цистит, уретрит), сахарный диабет, сердечно-сосудистая недостаточность, заболевания почек, гиперактивность мочевого пузыря, инфекции, передающиеся половым путем, неврологические расстройства. Кроме того, у мужчин спровоцировать проблемы с мочеиспусканием способны простатит, аденома и рак предстательной железы, а у женщин – эндометриоз, миома матки, опущение органов малого таза.

Какие симптомы должны насторожить?

Поход в туалет

Помимо частых позывов в туалет, вас должно насторожить то, что опорожнение мочевого пузыря стало доставлять дискомфорт – это характерный признак патологических состояний.

Тревожными сопутствующими симптомами считаются боль, жжение или резь при мочеиспускании, помутнение и неприятный запах мочи, примеси крови в ней, чувство неполностью опорожненного мочевого пузыря, тянущие боли внизу живота или в пояснице. Поспешить к врачу стоит и в том случае, если частые позывы в туалет сопровождают сильная жажда, повышенный или пониженный аппетит, резкая потеря веса, повышение температуры тела, тошнота и рвота, чувство общей слабости и недомогания.

К какому врачу обращаться?

Для того чтобы определить причину частого мочеиспускания и определиться с терапией, обратитесь к семейному врачу, урологу или гинекологу, иногда требуются дополнительные консультации нефролога, эндокринолога, невролога, кардиолога. Обычно пациенту назначается анализ крови и мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря, при необходимости – КТ или МРТ мочевыводящих путей, цистоскопия или уретроскопия.

Лечение будет зависеть от причины, вызвавшей проблему: могут быть назначены антибиотики, спазмолитики, противовоспалительные препараты, физиопроцедуры и т.д. При мочекаменной болезни, аденоме простаты и некоторых гинекологических заболеваниях требуется хирургическое вмешательство.

Как предупредить частое мочеиспускание?

Если у вас есть склонность к частому мочеиспусканию:

  • пейте не больше 1,5 литра воды в день, не употребляйте жидкость позже, чем за два часа до сна;
  • сведите к минимуму употребление продуктов и напитков, стимулирующих мочеиспускание, – это арбузы, дыни, цитрусовые и соки из них, клюква, виноград, огурцы, спаржа, кислые и острые блюда, специи, маринады, кофе, зеленый чай;
  • старайтесь не переохлаждаться;
  • носите нижнее белье из натуральных материалов;
  • освойте комплекс специальных упражнений для тренировки мышц тазового дна и мочевого пузыря;
  • даже без жалоб на самочувствие ежегодно проходите профилактические осмотры у уролога (гинеколога).

Ирина Лебединец

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Редакция ПРОФИЛЬ

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