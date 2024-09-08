Постоянно хотите пить: это признаки тяжелой болезни

Полидипсия — медицинское название повышенного чувства жажды, связано с чрезмерной активацией питьевого центра в структурах головного мозга. Такое состояние может быть вызвано как физиологическими, так и патологическими причинами.

Основные причины жажды

Желание пить воду в большом количестве — это нормальное явление. Оно чаще всего возникает из-за повышенного потоотделения при значительных физических нагрузках, в жару или при посещении бани и сауны. Вызвать пересыхание слизистой рта и сильную жажду способно также курение, длительное пребывание в пыльном помещении, чрезмерное употребление диуретических напитков (кофе, чая, сладких газированных напитков, пива) или соленых и острых продуктов, которые задерживают жидкость в тканях.

Сухость во рту и жажда часто наблюдаются при стрессовых реакциях, профессиональных голосовых нагрузках (у певцов, лекторов, педагогов) и у женщин в период беременности из-за гормональной перестройки организма.

Физический комфорт в таких случаях вернуть достаточно просто. Достаточно выпить обычную или столовую минеральную воду без газа комнатной температуры.

Кроме того, повышенная жажда оправдана при выраженной диарее или частой рвоте, когда организм теряет много воды и электролитов и поэтому подает сигнал о срочной необходимости восполнить запасы жидкости.

Какие симптомы указывают на болезнь

Если чрезмерная жажда без видимых причин присутствует уже несколько дней подряд или дольше, это может свидетельствовать о развитии патологического процесса. Особенно если человек при этом постоянно пьет и не чувствует облегчения.

Наиболее распространенными патологическими причинами полидипсии считаются:

сахарный диабет: постоянная жажда и частое мочеиспускание — характерные признаки повышенного уровня глюкозы в крови. Ночью дискомфорт усиливается. Сопутствующие симптомы: приступы голода, общая слабость, снижение зрения, беспричинные колебания веса, плохо заживающие ранки на коже;

болезни печени и желчного пузыря: холецистит, гепатоз, желчнокаменная болезнь часто проявляются сильной сухостью и постоянным горьким привкусом во рту. Состояние может сопровождаться желтушным оттенком кожи, дискомфортом и болями в правом подреберье, отсутствием аппетита, отеками, тошнотой;

воспалительные заболевания желудка и поджелудочной железы: для хронического гастрита и панкреатита характерны недостаточный синтез пищеварительных ферментов, ощущение переполненности желудка и пересыхание слизистой рта. В этих случаях желание пить мучает после каждого приема пищи, во рту может быть неприятный привкус;

аутоиммунные заболевания, в частности синдром Шегрена, при котором снижается секреция большинства желез, включая слюнные, и возникает сильная сухость в полости рта, не проходящая после регулярного питья;

Также причинами аномальной жажды могут стать патологии почек, ишемическая болезнь сердца, эндокринные нарушения, анемия, хронический ринит, бронхиальная астма, гипергидроз (повышенная потливость), психические расстройства и прием некоторых лекарств.

Как лечить повышенную жажду

Если вас начала мучить повышенная жажда, в первую очередь наладьте питьевой режим, ограничьте употребление соленой, острой и сладкой пищи, исключите курение, кофе и алкоголь. Если через пару дней симптом не исчезнет, необходимо обратиться к семейному врачу и пройти диагностику. Обычно рекомендуется сдать анализы крови и мочи, проверить уровень глюкозы, гормональный фон, функцию почек и печени. Также могут быть рекомендованы консультации эндокринолога, гастроэнтеролога, кардиолога, уролога, психиатра.

Лечение направлено на терапию основного заболевания, которое вызвало полидипсию. В зависимости от этого могут быть назначены сахароснижающие или гормональные препараты, инсулинотерапия, диуретики, ферменты, витамины, седативные средства, физиопроцедуры.