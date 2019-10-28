Насморк у грудничка: как лечить и не допустить развития осложнений

Насморк у новорожденного – довольно частое явление, обусловленное не только инфекцией, простудой или аллергией, но и физиологическими причинами. Поэтому насморк младенца не всегда требует медикаментозного лечения. Однако заложенность носа и скопление густой слизи мешают ребенку дышать и сосать, тем более что сморкаться он еще не умеет. Родители должны помочь крохе очистить нос. Как это сделать и нужно ли лечить сопли у грудных детей?

Анатомические особенности

У новорожденного строение носа отличается от устройства органа дыхания у взрослых. У младенца носовые проходы слишком узкие. Складки слизистой образующие раковины носа довольно толстые, что вызывает проблемы с дыханием даже при минимальном скоплении слизи. К полугоду происходит увеличение высоты носовой полости, и только к двум годам заканчивается формирование структуры носика малыша.

Слизистая оболочка очень нежная, густо пронизанная кровеносными сосудами, что приводит к ее быстрому пересыханию, образованию корок и раздражению. Прилежащая к ней пещеристая ткань, отвечающая за согревание вдыхаемого воздуха, слабая. Поэтому ребенку так легко простудиться при похолодании.

Пазухи около носа (гайморова, решетчатая, лобная) развиты слабо или совсем отсутствуют – в первые годы жизни крохи риск развития гайморита или фронтита нулевой.

Соединяющая носоглотку со средним ухом Евстахиева труба, у грудничка более короткая и прямая, в отличие от устройства у ребенка постарше. Она расположена на одной линии с глоткой, т.к. малыш большую часть времени лежит, то слизь из носоглотки, а вместе с ней и бактерии, легко попадает в ушки. Поэтому отиты у малышей часто сопровождают ринит.

Проток из слезного канала в нос младенца имеет значительный диаметр и слаборазвитый клапан, любое воспаление быстро «перекидывается» на конъюнктиву глаз. В первые годы жизни отит и конъюнктивит часто сопровождают насморк у ребенка.

Анатомические особенности строения детского носика обуславливают такое явление, как физиологический насморк. Появление из носика грудничка жидких прозрачных выделений не вызвано влиянием патогенных микроорганизмов. Так несовершенная еще слизистая защищается от внешних воздействий, например, сухого жаркого воздуха в комнате. Он протекает без признаков простуды (лихорадки) и, как правило, не доставляет крошке особого дискомфорта. Такой насморк не требует применения лекарственных средств и самостоятельно проходит через 10-14 дней при поддержании в помещении оптимального климата.

Виды насморка и их признаки

Кроме физиологического насморка у грудничков бывает:

инфекционный – в основе насморка лежит инфекция, вызываемая внедрением бактерий и вирусов;

аллергический – у крохи чаще всего ринит вызывают пищевые аллергены;

вазомоторный, вызванный патологией сосудов, но в таком нежном возрасте он встречается крайне редко.

Выделения из носа малыша могут вызывать и другие причины:

посторонние предметы;

попадание пищеварительных соков при срыгивании;

затекание слезной жидкости через носослезные протоки при сильном плаче.

Самостоятельно определить вид насморка довольно просто, родителям только стоит внимательно понаблюдать за цветом и консистенцией соплей.

Прозрачные, обильные выделения из носа малыша бывают при вирусной инфекции, аллергии. Если сопли стали густыми, желтого или зеленого цвета, то их вызвали бактерии. Кроме того, инфекционный насморк сопровождается и другими симптомами:

повышением температуры тела;

беспокойное поведение;

отек и гиперемия слизистой носоглотки;

отказ от пищи;

затрудненное дыхание;

дыхание ртом во сне;

нарушение сна.

При появлении тревожных симптомов следует обратиться к педиатру, самолечение может привести к миграции инфекционного агента в ушки, глазки, бронхи, кишечник грудных детей. Поставить правильный диагноз, назначить адекватное лечение насморка любой этиологии у грудничков и детей постарше помогут наши опытные педиатры МЦ «Медична Допомога», имеющие высокую квалификацию, соответствующие сертификаты и лицензии, многолетний стаж работы с детьми разного возраста.

Последствия нелеченого насморка

Груднички еще не умеют сморкаться, что вызывает скопление секрета в носовой полости и затрудненность дыхания. Когда ребенку тяжело или невозможно дышать носиком, он начинает дышать ртом, что приводит к следующему:

заглатыванию холодного воздуха и простуде;

кратковременной остановке дыхания во сне – расслабленный язык перекрывает глотку и нарушает транспорт воздуха к легким;

заглатыванию воздуха с грудным молоком и обильному срыгиванию;

вздутию живота, коликам;

диспепсии, рвоте, потере жидкости организмом;

отказу от пищи и медленному набору веса.

Отек слизистой блокирует носовые ходы и может вызвать головные боли, нарушение функций ЦНС. Малыш становится капризным, беспокойным, часто плачет, плохо спит. Чтобы облегчить дыхание, ребенок запрокидывает головку, выгибает спинку (ложный опистотонус). При длительном насморке отмечается гипоксия, приводящая к замедлению физического и умственного развития.

Как чистить нос грудного ребенка

Так как грудничок не умеет сам сморкаться, то обязанность родителей регулярно проверять и, при необходимости, чистить полость носа от сухих корочек или слизи.

Перед удалением корки необходимо размягчить. Сделать это можно при помощи специального изотонического раствора из воды и соли, грудного молока или масляной эмульсии. Для удаления используйте увлажненный жгутик из ваты или аспиратор. Для каждого из проходов рекомендуется использовать отдельный жгутик. А вместо аспиратора – маленькие спринцовки. Очищение проходов упрощается после купания ребенка. Ванночка из теплой воды облегчает отхождение слизи и размягчает корочки.

При пересыхании слизистой применяют увлажнение каплями, физраствором. Головку ребенка поворачивают набок, капать рекомендуется в верхний носовой проход. Через несколько секунд малыша поднимают вертикально, чтобы капли равномерно распределились. Если слизь стала густой и тяжело удаляется при помощи спринцовки, то после закапывания физраствора сделать это будет гораздо проще. Если облегчения не наступило и нос ребенка «забит» более 6-7 дней, то необходимо показать ребенка врачу, чтобы исключить осложнения.

Для поднятия иммунитета можно капать капли с Интерфероном. Любые лекарственные препараты нужно применять только по назначению врача и после установления причины насморка, вида инфекции, наличия противопоказаний.

Что нельзя делать родителям

В лечении насморка у грудничков нельзя:

промывать нос под давлением – жидкость может попасть в евстахиеву трубу и вызвать отит;

закапывать антибиотики в возрасте до 1 года и без назначения врача;

применять для закапывания сок лекарственных растений, овощей и другие неподходящие средства – они могут вызвать у ребенка аллергическую реакцию или сильное раздражение слизистой носа;

сосудосуживающие препараты использовать без назначения доктора – длительное применение средства может вызвать атрофию слизистой;

лечить детей в возрасте до 10 месяцев с помощью ингаляции.

Для облегчения носового дыхания и профилактики насморка рекомендуется придерживаться несложных правил профилактики.

Меры профилактики

При появлении ринореи у малышей мамы пугаются, закрывают все окна, двери, ставят обогреватели. Такой микроклимат только ухудшает течение заболевания. Сухой жаркий воздух пересушивает носик, облегчает проникновение патогенных микроорганизмов в нижние отделы дыхательной системы.

Ребенок должен находиться в помещении:

с хорошо увлажненным воздухом – до 60%;

с температурой воздуха 22-23°С;

регулярно проветриваемом;

в котором делают ежедневную влажную уборку.

Лечить малышей нужно только после консультации врача. В большинстве случаев достаточно простых мер профилактики и регулярной чистки носика.