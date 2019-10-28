Апелляционный суд в Одессе отменил утвержденный исполкомом проект Летнего театра

В понедельник, 28 октября, в Одессе состоялось очередное заседание, где решали судьбу Летнего театра в Горсаду. Там присутствовали представители истца ОО «Зеленый лист», «Автомайдана» и Ольги Квасницкой, а ответчиком были члены исполнительного комитета Одесского городского совета.

Как мы уже сообщали, активисты пытались отменить утвержденный исполкомом «проект благоустройства Летнего театра» в Одесском окружном административном суде. Однако тогда дело проиграли. На решение суда первой инстанции был подан иск в Пятый апелляционный административный суд.

В суде второй инстанции представителям исполкома судьи задавали вопросы, на которые, как отметил адвокат «Автомайдана» Алексей Мельников, они не могли внятно ответить и внести ясность в дело. Также суд хотел привлечь к разбирательствам третьи стороны в лице представителей ООО «Летний театр» и «Городской Летний театр», но они не явились на заседание.

В итоге на заседании 28 октября после дебатов сторон судьи решили упразднить решение Окружного административного суда, тем самым отменив «проект благоустройства Летнего театра», утвержденный на заседании Исполнительного комитета.

Однако это решение также может быть обжаловано в Кассационном суде (Верховном суде).

– Я думаю, кассационная жалоба в любом случае будет. Мы изложим суть своего возражения и посмотрим, что скажет Верховный суд. Однако, учитывая мотивы, которые будут изложены через десять дней, шанс на кассацию будет очень маленький. Поэтому хочу поздравить всех одесситов с тем, что, возможно, впервые в истории города мы смогли доказать в суде, что нельзя так нагло и глупо в центре города проводить какие-то работы, – рассказал адвокат Алексей Мельников.

Он также добавил, что впереди еще непростая борьба за то, чтобы Летний театр был вписан в единый исторический ансамбль с Городским садом и остался культурным наследием для одесситов. В свою очередь, адвокат Максим Попов напомнил, что вскоре начнутся заседания апелляционного суда по определению статуса территории Летнего театра.

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