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Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области двое малышей выпали из окна районной больницы

В Одесской области двое малышей выпали из окна районной больницы

Инцидент произошел в поселке Великая Михайловка.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

В результате падения, по данным ГУНП, оба получили травмы. У девочки — тяжелая черепно-мозговая травма, мальчик повредил позвоночник.

Как рассказали в полиции, пострадавшие – брат и сестра. Они жили в неблагополучной семье, а недавно их оттуда забрали представители соцслужбы. Поместили в медучреждение на обследование.

С травмами малышей увезли в областную детскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. В полиции открыли уголовное производство. При этом ГУНП напомнили, что за ненадлежащее исполнение обязательств по охране жизни детей может грозить до трех лет лишения свободы.

Фото: images.aif.ru

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Одесса-Таирова
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Одесса-Таирова

С такой опекой как у этого уродливого государства, лучше бы детей оставили в той семье из которой забрали…

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13 минут назад
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