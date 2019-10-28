В Одесской области двое малышей выпали из окна районной больницы

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

В результате падения, по данным ГУНП, оба получили травмы. У девочки — тяжелая черепно-мозговая травма, мальчик повредил позвоночник.

Как рассказали в полиции, пострадавшие – брат и сестра. Они жили в неблагополучной семье, а недавно их оттуда забрали представители соцслужбы. Поместили в медучреждение на обследование.

С травмами малышей увезли в областную детскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители. В полиции открыли уголовное производство. При этом ГУНП напомнили, что за ненадлежащее исполнение обязательств по охране жизни детей может грозить до трех лет лишения свободы.

Фото: images.aif.ru