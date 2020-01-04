Наследие Одессы под ногами: плиточный мини-музей и очень скользкая история

Плитка лавовая, брусчатка, песчаник, клинкер… Это все — историческое наследие нашего города, то, которое под ногами и которое все чаще на слуху. Прошедший год обозначился, кроме всего прочего, и несколькими мини-скандалами, связанными с мощением городских улиц. Суть примерно одна и та же: начинается капремонт улицы в центре города — народ начинает возмущаться, что их лишают то ли лавовых плит, то ли брусчатки, то ли еще какого наследия под ногами, оставленного нам предками.

Где искать одесское наследие?

Так произошло с лавовыми (вулканическими) плитами, располагавшимися на улице Софиевской. Началась целая история: их снимали и, как водится, «куда-то» увозили. Художники во время акции в защиту расписывали их словами «Я вам надо?», «Я одесское наследие?» и так далее…

Тогда же общественники утверждали, что потом информация о продаже исторического «подножного наследия» появляется на сайтах — в качестве прибыльного товара.

Не уследишь за всей этой исторической плиткой-брусчаткой. И на сайтах она потом обнаруживается, и в чьих-то владениях. Бывает совершенно по-разному. Она то «исчезает», то появляется в неожиданных местах. Ну вот, к примеру, одна из лавовых плиток, которая была «затронута» во время акции художников с начертанной на ней фразой «Я — историческое наследие» теперь красуется в амфитеатре недавно торжественно открытой одесской Колоннады. Часть лавовых плит теперь стали и «полом» в стереобате Колоннады. То есть, это тот счастливый случай, когда плиты «от предков» перебрались из одного исторического же места — в другое. По сути — стали музейными экспонатами.

В Воронцовском переулке — мини-музей

Кстати, о музее. Ремонт Воронцовского переулка тоже сопровождался маленьким скандальцем. И тоже по поводу плит. Краеведы забили тревогу: во время реконструкции Воронцовского переулка под слоем асфальта обнаружилась итальянская плитка начала 19 века. На сей раз речь идет о плитах из триестского песчаника.

Так вот, в Воронцовском переулке теперь появился музейный «кусочек» под открытым небом. Там выставлена ограда, за которой и можно теперь увидеть эти плиты.

Как было сообщено официально, есть документы, которые подтверждают, что в ходе капремонта Воронцовского переулка нашли около 30 плит из песчаника, а это — старейшее покрытие переулка. Для того, чтобы продемонстрировать одесситам и гостям нашего города, какой материал использовался ранее для благоустройства города, часть данных плит была уложена в виде демонстрационной площадки возле дома №6 по Воронцовскому переулку.

В общем, любуемся «темным песчаником в Воронцовском переулке, благо, появился еще один объект для туристов.

А где одесский клинкер?

И, кстати, и одесситам, и тем же туристам неплохо бы пройтись по еще одному плиточно-брусчаточному мини-музею под открытым небом. Он без ограждения, но достоин того, чтобы прикоснуться к этой ну очень скользкой истории.

Проходя по Пушкинской в районе Археологического музея, посмотрите под ноги.

Да, это старинная одесская брусчатка. И вроде как выкрашенная в желтый цвет. Так вот, никто брусчатку в желтый цвет не красил. И вообще это не совсем брусчатка. Это давнее-давнее (экспериментальное!) покрытие улицы специальным клинкерным камнем. Клинкер — искусственная брусчатка, имеющая характерный желтый цвет.

Так вот, представьте, именно этим камнем и собирались в свое время замостить всю Одессу! А данный «кусок» Пушкинской и стал тем экспериментальным куском, который должен был дать ответ на вопрос, подойдет ли он пешеходам и, конечно же, лошадям.

Как-то попались мне строки писателя Евгения Гуфа, рассказывающего, что «клинкер — искусственного происхождения. Устройство такой мостовой калькулировалось в два с половиной раза дешевле обычной брусчатки. Достоинств у клинкера множество: ровность, гладкость, гигиеничность, легкость укладки, ремонта, величина первоначальных и текущих затрат…».

Результат же был таков: клинкер в Одессе получил название «мыльный камень»: он оказался ну очень скользким. От идеи замостить им всю Одессу отказались. А вот один скользкий желтый участочек на Пушкинской остался. На память.

С клинкером, кстати, можно встретиться не только в этом месте. Инсталляции «Тень Александра Пушкина» на перекрестке улиц Дерибасовской и Ришельевской также выложена из клинкерной брусчатки — очень прочной, не «выгорающей» со временем и, увы, очень и очень скользкой…

Фото автора

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!