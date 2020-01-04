Есть ли жизнь после 1 января: какие изменения ждут нас в 2020 году

Вот и наступил 2020-й. Отшумели новогодние гулянья, отгремели красочные фейерверки, доедены оливье и селедка под шубой, и уже начались рабочие будни. Но в праздничной суете многие упустили пришедшие вместе с Новым годом перемены. А между тем, эти новшества весьма важны и касаются самых разных сфер нашей жизни. «Одесская жизнь» разбиралась, какие изменения вступили в силу с 1 января 2020 года, а также что еще ждать в наступившем году.

Социальные стандарты в цифрах

С 1 января 2020 года изменится ряд социально-финансовых параметров для украинцев. Так, с нового года растет прожиточный минимум — до 2027 грн. С 1 июля он увеличится до 2118 грн., а с 1 декабря – до 2189 грн.

Минимальная зарплата в 2020 году увеличена на 550 грн. — до 4723 грн.

Размер пособия при рождении ребенка составит 41 280 грн. Выплата этого пособия будет осуществляться единовременно в сумме 10 320 грн, остальная сумма помощи будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями — по 860 грн.

Верификация госвыплат

В 2020-м будет работать Закон «О верификации и мониторинге государственных выплат». Он напугал многих украинцев. Ведь аудиту теперь подлежат пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии (кроме академических) и другие выплаты из государственного и местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования. Проверки будут:

при подаче документов;

в процессе получения денег, то есть будут исследовать правильность их получения;

после получения монетизированных субсидий. То есть проверят, куда именно были использованы выданные средства.

Пенсия, не выходя из дома

Ряд нововведений ожидается в 2020-м в сфере пенсионного обеспечения. Минимальная пенсия с 1 января 2020 года — 1638 грн. С 1 июля она будет 1712 грн., с 1 декабря — 1769 грн.

Также с Нового года узнать сумму выплат можно будет в онлайн-режиме. С 31 декабря 2019-го административные услуги предоставляются в электронном формате. Поэтому в ближайшее время начнет свою работу «Пенсионный калькулятор», в котором граждане смогут автоматически вычислить размер своих выплат.

А в июне 2020 года будут введены:

механизм автоматического, без личного обращения лица, назначения пенсий по достижении определенного пенсионного возраста;

по достижении определенного пенсионного возраста; обязательная профессиональная накопительная пенсионная реформа для работников, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.

К тому же, в марте пенсионеров ждет индексация. Размеры пенсий увеличат на 50% от уровня инфляции за 2019 год и еще на 50% от уровня увеличения размера средней заработной платы за истекший год.

Медицинские гарантии

С 1 апреля 2020 года стартует программа медицинских гарантий — перечня услуг, которые государство гарантирует пациенту бесплатно на всех этапах. Приоритет – это лечение инсультов и инфарктов, эндоскопия для раннего выявления рака, маммография, роды и лечение новорожденных. За эти услуги Нацслужба здоровья по договору будет перечислять медучреждениям средства по повышенному тарифу.

А вот трансплантацию будут финансировать из госбюджета. В 2020-м стартует запуск системы трансплантации. Также с апреля в тестовом режиме заработает единая информационная система, в которой будут хранится данные о реципиентах, трансплант-координаторов, пациентах и тех, кто при жизни отказался быть донором.

Конец эпохи евроблях?

Владельцам евроблях с 1 января 2020-го должно было стать не сладко. Их должны были начать штрафовать: от 85 до 170 тысяч гривен.

Однако в правительстве пошли на уступки активистам организации «Автоевросила» и продлили льготы за нерастаможенные авто. Однако нынешняя пролонгация не является официальной, а только результатом компромисса, по которому сотрудники МВД не будут трогать владельцев машин на еврономерах, несмотря на то, что закон вступил в силу с 1 января. «Неприкасаемость» продлится до принятия Верховной Радой законов об упрощении ввоза авто. Предположительно, в течение месяца.

Прощай, таксофон!

С первого февраля ПАО «Укртелеком» прекратит предоставлять услуги связи через таксофоны и начнет демонтировать оборудование. В компании объяснили, что уже несколько лет эта услуга является убыточной. А таксофонами просто никто не пользуется

Бросаем курить!

Из-за ежегодного повышения акциза на табак, цены на сигареты в Украине с 1 января 2020 года вырастут почти на 20%. В среднем пачка теперь будет стоить около 45 грн.

Подорожают и электронные сигареты. Стики в среднем будут стоить около 63 грн.

Нацпрограмма цифровой грамотности

В Украине с 21 января запустят онлайн-платформу обучения цифровой грамотности. Обучение будет в формате образовательного сериала. Он рассчитан на одиноких пенсионеров, домохозяек из регионов и молодых родителей.

Обучение включает базовый курс по цифровой грамотности; курс цифровой грамотности для учителей и курс для родителей «Онлайн-безопасность для детей». Позже должны появится и другие «продвинутые» курсы.

Каждая серия имеет формат диалога звезды и эксперта и содержит обязательное тестирование. В конце участники получат сертификат.

Эпопея с рынком земли

Закон об открытии рынка земли в Украине должен заработать с октября 2020 года. За это депутаты в первом чтении уже проголосовали. Однако документ должны доработать. Вокруг этого разгорелись нешуточные баталии. Власти обещают учесть все пожелания фермеров и аграриев.

Выборы-выборы…

Осенью этого года в Украине по плану должны пройти выборы в местные органы власти. Нам предстоит избрать депутатов городских, сельских и поселковых советов, и мэров городов. Причем эти выборы пройдут по новой системе децентрализации и административно-территориального устройства.

Все на перепись!

В Украине на 2020 год запланирована перепись населения. Она будет проходить в период с 10 ноября по 23 декабря в двух форматах — традиционном и электронном. С 10 по 30 ноября у нас будет возможность «отметиться» онлайн на официальном веб-портале.

А с 3 по 23 декабря перепись будет проводиться методом обхода и заполнения документации.

«Ощадбанк» закроет сотни отделений

В целях оптимизации в 2020-м планируется закрыть около 600 отделений. Глава

наблюдательного совета банка Байба Апин уточнила, что резкого и одномоментного закрытия отделений не будет. А будут проведены общественные слушания, коммуникационные кампании, в том числе с привлечением местной власти.

Фотофиксация нарушений на дорогах

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что в начале года в Украине заработает фото-видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Систему запустят в конце января – в феврале. Начнут с Киева и с отдельных центральных регионов. А ближе к лету камеры будут массово появляться на украинских дорогах.

В Россию — только по загранпаспорту

В 2020 году украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, это должно сократить время прохождения пограничного контроля, поскольку данные загранпаспортов считываются специальными приборами. Гончарук уточнил, что нововведения коснутся только тех украинцев, которые выезжают в Россию. При въезде будет достаточно предъявить внутренний паспорт либо свидетельство о рождении.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2020 года.

Топ-5 самых ожидаемых событий 2020-го

Спортивный год. В 2020-м пройдут Чемпионат Европы по футболу — впервые пройдет сразу в 12 странах; и летняя Олимпиада в Токио — с 24 июля до 9 августа. Год выборов. В 2020-м президентов будут избирать в США, где был объявлен импичмент Дональду Трампу, на Тайване, а также в соседних Польше и Беларуси. Год решений. Уже 31 января планируется переход к окончательному выходу Великобритании из ЕС. Хотя до конца года Англия формально будет оставаться в Евросоюзе, однако права голоса она уже не имеет. Космический год. NASA планирует летом запустить марсоход Mars 2020, который должен приземлиться на красную планету в феврале 2021 года. Год технологий. В этом году планируется запуск пятого поколения скоростной мобильной связи — 5G.

Фото: УНИАН

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