Наша история: Василий Захаров – «серый кардинал» мировой политики

Этот человек не был ни политиком, ни военным, однако на его совести множество уничтоженных жизней, развязывание нескольких войн и падение империй. Торговля оружием сделала его одним из самых богатых людей мира, и то что его благосостояние зиждется на смерти, его совершенно не волновало. Девиз его жизни предписывал продавать оружие всем, кто готов за него платить, невзирая на национальные пристрастия, симпатии, вероисповедание и верность долгу.

Жизнь, покрытая мраком

В мире Василий Захаров был известен под многими прозвищами, но, пожалуй, самое точное — это «европейский призрак». Известно о Захарове очень мало, и составить представление о нем можно только по официальным документам и воспоминаниям тех, кто знал его лично. Он был греком по национальности, носил имя Захария Василейос, а семья будущего «оружейного короля» жила в Константинополе. Когда там начались греческие погромы, они вынуждены были поселиться в Одессе. Здесь Василий вырос и научился говорить по-русски без малейшего акцента, а его имя переиначили и он превратился в Василия Захарова.

Позже Захаров вернулся в Константинополь, где ему пришлось работать пожарным, менялой, гидом, сводником и подручным в лавке родственника. Однако амбициозный юноша не так представлял свое будущее, и отправился в Европу, сулившую потрясающие возможности.

Используя знакомства, Захаров устроился в шведскую оружейную фирму «Норденфельд» и стал торговым представителем на Балканах. Он предчувствовал, что оружие вскоре станет самым востребованным товаром, и оказался прав. Как раз в это время фирма создала новый вид боевых кораблей — паровые субмарины, которые особым спросом почему-то не пользовались.

Захаров отправился в родную Грецию, где, расписывая собственный патриотизм, интимно признавался землякам, что никогда не продал бы им какой-то хлам, а новая субмарина станет лучшим оружием в их армии. Недоверчивые греки, хотя и готовы были отдать за пополнение оружейного арсенала внушительные деньги, разочаровали торговца и купили всего одну подлодку. Но смутить Захарова было нелегко, и он сразу отправился в Турцию, которая периодически подвоевывала с греками. Здесь он немного изменил риторику и стал пугать турков рассказами, что Греция уже владеет самым мощным и совершенным оружием. Турки оказались более доверчивыми и купили две подлодки, причем за совершенно космическую цену. При этом Захаров ухитрился всучить еще одну лодку России, но по дороге к новым владельцам она затонула. Эта сделка стала самой знаменитой в истории торговли оружием, а руководители концерна предоставили Василию Захарову полную свободу действий.

Пулемет, балерина и оружейный завод

В 1883 году стало известно, что британский оружейник Хайрем Максим создал новый пулемет, которому все аналогичные разработки оружейных гигантов и в подметки не годятся. Иметь дело с Захаровым и продавать свои разработки «Норденфельду» Максим отказался. Тогда Захаров стал где только мог расхваливать техническое совершенство пулемета, утверждая при этом, что его создают на точнейших станках, а детали выверены до миллиметра. Вот только везде работают люди, и если кто-нибудь ошибется, пулемет стрелять не будет. После такой «рекламы» покупатели от покупки максима отказывались.

В конце концов, посмотреть на новое оружие прибыли представители итальянского ВМФ. Однако перед испытаниями Захаров так напоил пулеметчика, что тот едва смог найти гашетку. После этого Максим был вынужден согласиться на слияние с фирмой «Норденфельд», а пулеметы стали самым ходовым товаром Захарова.

«Отметился» Василий Захаров и на территории Российской империи. Через Матильду Кшесинскую, с которой был в прекрасных отношениях, он познакомился с первыми лицами империи. Результатом стал договор на строительство военного завода, где собирались производить орудия. История, которая произошла после этого, до боли напоминает фокусы господина Корейко из «Золотого теленка».

Военный завод еще не был построен, когда стало известно, что он получает немалую прибыль. Этот феномен заинтересовал депутатов думы, и один из них отправился на завод с инспекцией. Увиденное повергло его в шок. На территории недостроенного объекта располагались гостиница и мастерские, в которых не было ни станков, ни рабочих. Оказалось, что управляющие (разумеется, с ведома Захарова) по частям перепродавали правительственные заказы другим российским оружейным заводам с немалой выгодой для себя.

Благотворительность на крови

Со временем Василий Захаров приобрел огромное влияние в мире. Он прилагал все усилия, чтобы военные конфликты продолжались как можно дольше. Во время Первой мировой войны он выступал с лозунгом «война до конца», и правительство Франции, где он жил, даже приставило к нему охрану, боясь покушений. Впрочем, Захаров не ограничивался поддержкой существующих конфликтов, а организовывал их сам. К примеру, он пытался разжечь войну Греции с Турцией, и даже вложил огромные суммы в греческую армию.

По непонятным причинам Захаров получал награды и громкие титулы от правительств многих стран. Совершенно неясно, в чем состояли его заслуги, к примеру, перед Францией, которая сделала его кавалером ордена Почетного легиона, или перед Англией, чей король Георг V наградил его орденом Британской империи. Правда, оружейный магнат занимался благотворительностью, но вряд ли хоть одно его доброе дело способно заставить забыть о миллионах погибших в военных конфликтах.

На протяжении многих лет Захаров не разрешал себя фотографировать и вел дневники, которые составили 53 тома. Однако найти их до сих пор не удалось никому, считается, что перед смертью Захаров их уничтожил. Кроме того, он систематически уничтожал все сохранившиеся свидетельства о своем прошлом, пользовался чужими именами и имел несколько двойников.

Историки подсчитали, что каждый убитый в Первой мировой войне приносил Захароффу шесть долларов прибыли. В интервью французской газете «Ле Матэн» он цинично заявлял: «Я специально разжигаю войны, чтобы иметь возможность продавать оружие обеим враждующим сторонам».

Всю жизнь любил одну женщину

Захаров был дважды женат, но более 30 лет любил единственную женщину — донью Марию дель Пилар, герцогиню Вильяфранка де лос Кабальерос. Всю жизнь они были любовниками, и смогли пожениться только после того, как герцогиня овдовела, — в сентябре 1924 года. Через полтора года после официального бракосочетания донья Мария умерла.

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