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Новости Одессы и Одесской области

Лечебные свойства каштана

Лечебные свойства каштана

В народе плоды каштана применяют для лечения многих заболеваний. Его целебные свойства помогают при тромбофлебите, отслоении сетчатки, проблемах с суставами и гипертонии.

Для приготовления лечебной настойки нужно взять измельченный плод каштана (вместе с коричневой кожурой), высушить, потолочь, чтобы получилась мука. 2,5 ложки этой муки залить 0,5 л водки, настоять две недели. Пить, если болит сердце, суставы сводит судорогой, когда ослабевает зрение и перед глазами стоит туман или сетка, по 10-15 капель 4 раза в день. Трижды перед едой, а четвертый раз – на ночь, перед сном.

Такое лечение способствует уменьшению отеков, снимает боль, постепенно рассасывает тромбы. Даже трофические язвы, возникающие вследствие варикозного расширения вен, под действием лекарства из каштана начинают заживать.

Советуют эту настойку и тем, кто страдает от геморроя.

При больных суставах для растирания можно приготовить и такую водочную настойку. Измельчить 20 кожиц каштановых плодов и залить 0,5 л водки. Настаивать 21 день, ежедневно взбалтывая.

Мужчинам, которым уже за сорок, можно делать очень полезные лечебные напитки, повышающие потенцию. Две каштановые кожицы измельчите, залейте стаканом кипятка и прокипятите на маленьком огне 15 минут. Настоять, пока остынет, процедить. Употреблять по полстакана дважды в день. Напиток можно подсолить.

Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Наталья Земная (Зубицкая) – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной»

Фото: infakty

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