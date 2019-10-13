Религиозный ликбез: что такое вера бахаи

Последователи всех мировых религий не устают доказывать, что их вера – самая правильная и только она может помочь человеку приблизиться к Всевышнему. Эти споры не стихают многие столетия, вызывая не только жаркие теологические диспуты, но и религиозные войны. Сравнительно недавно в мире появилась новая религия, которая объединяет все существующие верования, не противоречит науке и проповедует любовь и терпимость ко всему живому на планете.

Секта или религия?

Эта новая вера носит название «бахаи». Появилась она сравнительно недавно – в 1863 году в городе Шираз на территории современного Ирана. А название свое получила по имени одного из ее основателей – Мирзы Хусейна Али, которого называли Бахауллой. В исламской стране последователи новой веры подвергались гонениям, их считали еретиками, пытали и казнили. Однако постепенно принципы бахаи стали завоевывать все больше сторонников. В 1925 году исламский суд Египта даже вынес специальное решение: бахаи – отдельная религия, не имеющая отношения к сектам.

Основной постулат бахаи – единство. Последователи этой веры считают, что Бог един, все религии – это различные проявления одной веры, а человечество – единый народ, который призван жить в мире и согласии. По их мнению, все пророки, которые рождались на земле, появлялись в разное время и в разных странах, чтобы принести откровение именно тем, кому в тот момент оно было наиболее необходимо. В современном мире бахаи выступают за объединение наций во всемирное сообщество и поддержание мира на основе принципа коллективной безопасности.

Сегодня последователи веры бахаи живут в 218 странах, и их около семи миллионов человек. Есть бахаи и в Украине – здесь их примерно 800 человек. На родине основателя религии в Иране бахаи – самое многочисленное немусульманское меньшинство. Несмотря на это, они фактически бесправны: их не берут на работу, они не могут получить образование и даже официально зарегистрировать брак.

Без священников и проповедей

Как и в любой другой религии, у бахаитов есть свои храмы. Самый первый из них был построен в 1908 году в Ашхабаде, но в 1948 году его разрушило сильное землетрясение. Всего в мире построено девять храмов бахаи. Главный из них расположен в израильском городе Хайфе на горе Кармель и называется Всемирный центр веры. Остальные находятся в Германии, Панаме, Уганде, Австралии, Самоа, США, Индии и Чили. Храмы бахаи могут иметь любую архитектуру, есть только два обязательных условия: купол и девять углов и входов, которые символизируют открытость всему человечеству.

Все храмы бахаи обычно находятся за городской чертой. Попасть в них может каждый желающий, при этом его вероисповедание не имеет значения. Здесь нет священников, проповедей и обрядов, так как бахаи считают, что человечество уже достаточно «взрослое», чтобы каждый мог самостоятельно познать Бога. В храмах работают обычные волонтеры, которые принимают посетителей. Они также осуществляют специальные программы, в которые входит чтение молитв любых мировых религий. Во время богослужений верующие читают священные тексты на том языке, на котором пожелают. Зайти в храм бахаи, чтобы помолиться самостоятельно, может любой человек. Кроме того, храмы бахаи используют как нерелигиозные образовательные центры для молодежи.

Чудо бахайских садов

Традиционно вокруг каждого храма высажены деревья и цветы, но самым красивым считается Бахайский комплекс в Хайфе (Израиль), который называют восьмым чудом света.

Он был создан на добровольные пожертвования всемирной общины бахаи. Более 10 лет здесь работали лучшие дизайнеры и строители, архитекторы и садоводы. Бахайский комплекс внесли в список наследия ЮНЕСКО, и он стал первой достопримечательностью, связанной с современными религиозными традициями. Главной идеей авторов проекта было создание садов, которые затронут душу каждого, чтобы любой, кто окажется здесь, мог остановиться и задуматься.

Сады комплекса состоят из 19 террас, которые образуют единую лестницу (каждая из них имеет в длину почти километр). Подниматься по лестнице снизу вверх могут только бахаи, туристы же всегда спускаются сверху вниз. На территории сада нет скамеек, запрещены еда, напитки и даже жевательная резинка. С собой сюда можно приносить только воду.

Правила жизни бахаи

Бахаи, как и другие верующие, читают ежедневную молитву – любую, на любом языке. Они обязательно постятся в марте, им запрещено просить подаяние, употреблять алкоголь и играть в азартные игры. Кроме того, бахаи избегают политики и вступают только в традиционный брак. Но самое главное, они считают, что любая работа на благо других приравнивается к молитве. Есть у бахаи и свой календарь, согласно которому год состоит из 19 месяцев по 19 дней, с дополнительными 4 или, в зависимости от года, 5 днями, выходной день – пятница, а Новый год наступает, как правило, 21 марта.

Фото из открытых источников. Превью: Храм Лотоса — главный храм религии Бахаи в Индии