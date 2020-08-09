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Народная медицина: алыча поможет при гастрите

Народная медицина: алыча поможет при гастрите

Как побороть тот или иной недуг? Как помочь организму восстановиться после болезни? Без лекарств и больших финансовых затрат. Это знает Наталья Земная (Зубицкая) – диагност, фитотерапевт, основательница здравниц «Зеленая планета Земной».

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О лечебных свойствах алычи

В алыче много пектинов, необходимых для выведения из организма вредных веществ, радионуклидов и тяжелых металлов. А компот из плодов этого растения повышает аппетит, улучшает пищеварение, особенно в случае гастрита со сниженной кислотностью.

Свежий сок алычи имеет бактерицидные и противовоспалительные целебные свойства и используется в народной медицине (пополам разбавленный с водой) для компрессов как ранозаживляющее средство.
А если сок разбавить пополам с камфорным спиртом, то полученное средство можно использовать при ударах, тромбофлебитах, гематомах (кровоизлияниях), а также пролежнях. Из него нужно делать обтирания и примочки.

Кроме плодов, как слабительное средство в народной медицине при хронических колитах используют настои из листьев и цветков алычи: столовую ложку сухих цветков и листьев заливают стаканом кипятка, кипятят 15 минут, процеживают. Пьют по 1/3 стакана трижды в день, перед приемом пищи.

Камедь, то есть та прозрачная масса, которая вытекает из раненной коры алычи, хорошо снимает кашель. Ее можно жевать вместо жвачки.

Настои и отвары из плодов алычи хорошо зарекомендовали себя как отхаркивающее средство во время воспаления верхних дыхательных путей, сок можно использовать при воспалениях горла.

По материалам книги «Зеленая планета»

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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