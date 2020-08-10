Паромная переправа Орловка-Исакча: названо точное время начала работы

Паромная переправа через Дунай между пунктами пропуска Орловка (Одесская область) и Исакча (Румыния) начнет работать с 8-00 сегодня, 10 августа.

Об этом сообщили в Измаильском погранотряде.

Паром пока будет работать только для грузового автотранспорта, уточнили пограничники.

Переправа Орловка — Исакча выгодно отличается от имеющихся и работающих ныне транспортных магистралей тем, что позволит сократить 200 километров пути для всех перевозчиков. Кроме того, новая транспортная артерия сможет разгрузить дорогу DE85, несущую самую большую нагрузку в настоящее время.

Фото: Измаильский погранотряд