Нардепы предложили штрафовать владельцев собак и кошек: за что?

Владельцев домашних животных, которые не убирают за своими питомцами в зданиях общего пользования, подземных переходах, зонах отдыха, на остановках общественного транспорта, тротуарах, детских и спортивных площадках, народные депутаты Верховной Рады Украины предлагают штрафовать.

Об этом говорится в проекте закона №3797, зарегистрированном 1 сентября.

Документ предусматривает наложение штрафа в размере от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Усилить ответственность в десять раз и штрафовать от 3400 до 5100 гривен нардепы предлагают за повторное на протяжении года несоблюдение правил содержания домашних животных или же нарушение, причинившее вред здоровью людей или их имуществу.

При этом норма об ответственности за выгул собак без поводков и намордников изымается из закона.

Ранее в Одессе поставили домик для уличных котов.