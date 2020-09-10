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Самые большие рога: одесский козёл попал в Национальный реестр рекордов Украины

Самые большие рога: одесский козёл попал в Национальный реестр рекордов Украины

Козёл из Одесской области попал в Национальный реестр рекордов. У него зарегистрировали самые длинные рога.

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В Национальный реестр рекордов попал одесский козёл по кличке Пират. Рекордсменом он стал благодаря своим рогам – длина каждого из них почти 1 метр. Об этом на своей странице в Фейсбуке рассказала руководитель реестра национальных достижений Лана Ветрова.

Пирату пять лет, живёт он в селе Первомайское, а его хозяйку зовут Елена Мазур. Свои длинные рога животное научилось использовать для добычи лакомств:

– Становится на задние ноги и сбивает рогами высокие и самые вкусные кисти винограда, которыми любит лакомиться. Конечно, возле такого красавца всегда крутятся козочки. Поэтому чтобы рекордсмена сфотографировать, пришлось барышень от него отгонять.

Отметим, Пирата записали в категорию рекордов «Живая природа».

Фото: Национальный реестр рекордов

Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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