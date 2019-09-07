На заметку цветоводам: как правильно ухаживать за орхидеей

Орхидею считают капризным цветком. Она была завезена к нам из тропиков, поэтому любит солнце и влажный воздух, а также растет в специальном субстрате, который близок по составу к природной среде обитания. Если за орхидеей правильно ухаживать, она будет цвести круглый год.

Определите возраст цветка

Орхидеи цветут, в зависимости от вида, в возрасте от полутора до трех лет. У расцветающего растения должно быть 5-8 листьев. Если их меньше, значит, оно еще слишком маленькое и не нужно ожидать цветения преждевременно.

Следите за корнем растения

Верхние зеленые отростки орхидеи, которые по внешнему виду напоминают корни, не должны быть в земле. Сами корни также нуждаются в доступе света и воздуха, поэтому помещать их нужно в субстрат с прозрачным, а не керамическим горшком, с достаточным количеством отверстий.

Не меняйте местоположение горшка

Для орхидеи самая незначительная смена освещения стресс. Если все-таки нужно переставить растение, лучше сделать это в период между цветением. Расположить орхидею лучше на солнечной стороне, но не под прямыми лучами.

Поливайте орхидею правильно

Во время цветения — один раз в 10-12 дней. После — один раз в месяц. Если создать растению условия, близкие к естественным, и поливать реже в период междуцветия, она будет цвести чаще.

Следите за температурой

Орхидеям вредны перепады температуры. Они хорошо цветут, когда ночная температура отличается от дневной не больше, чем на 4-6 градусов. Летом можно держать цветок на балконе, зимой рядом с батареей. Однако растение не любит сухой воздух, чтобы добиться нужной влажности, ставьте возле цветка блюдце с водой, а в жаркие дни опрыскивайте его.

Не забывайте об удобрениях

Для лучшего развития и цветения орхидее необходима подкормка. Желательно использовать калийные и фосфорные удобрения. Не следует покупать подкормки на основе азота, они приостанавливают развитие цветка. Если корни проросли или грунт очень быстро высыхает после полива, значит, орхидею пора пересаживать в новый субстрат.

Фото: fermoved.ru