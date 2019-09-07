“Вещи, которые нас окружали”: в Одессе открыли музей детства с раритетами советской эпохи (фото)

Около 400 советских экспонатов, которые были неотъемлемой частью жизни наших праотцов, родителей и некоторых из нас, выставили под открытым небом в Зеленом театре. Их принесли туда сотрудники тематического музея, коллекционеры и горожане. Музей детства открыли в рамках фестиваля «Большой детский день». Вход – от 80 до 200 гривен. А кто не успел там побывать, но очень хочется, можно успеть еще завтра.

«Музей детства – это не просто собрание игрушек. Это большая экспозиция артефактов светлой эпохи жизни. Парты, за которыми учились наши дедушки, проекторы, на которых смотрели диафильмы наши родители, вещи и звуки, которые их окружали…», – гласит табличка у входа.

Для атмосферы гостям включили музыкальные хиты, которые доносились из проигрывателя.

Экспозиция действительно большая – около 400 разнообразных предметов. Их распределили по секциям – своеобразным комнатам, разделенным по тематике. В помещениях можно рассмотреть различные безделушки, которые приятно греют душу воспоминаниями.

Есть детские комнаты с игрушками: куклами, солдатиками, машинками, матрешками, маленькими трехколесными велосипедами, коньками. На полках расположены игрушки-персонажи из мультфильмов: легендарный олимпийский медвежонок Миша, Чебурашка и Доктор Айболит. Также есть небезызвестные «Веселые лягушки», а на полу можно заметить классику советских квартир и домов – ковер. А на нем игрушечные кони на колесиках и мягкие лошади-качалки.

Некоторые комнаты пытались обустроить так, чтобы показать быт подростка. В них – интеллектуальные игры, проигрыватели и другая техника, которая могла занять свободное время подростка прошлого века. Есть маленькие телевизоры, несколько томов классиков литературы, тест-карты с вопросами о дорожном движении. Нельзя пройти мимо типичного письменного стола подростка того времени – листики, книги, ручки, тетради, сборник задач по химии за 8-9 класс и незамысловатая лампа – все это сразу же погружает в атмосферу СССР.

Несколько комнат объединяет тематика быта советского поколения. Так, одна посвящена телевизорам и фотоаппаратам. Фототехники тут очень большое количество. По словам «обитателя комнаты», который помог ей появиться, он собирал их сам: покупал на аукционах, за границей и на Староконном рынке.

Веселит телевизор, вокруг которого расставлены баночки. Баночки эти пестрят надписями с названиями различных болезней. «Работает» это так: как только на экране появится телеведущий, чтобы “зарядить” воду, сразу хватаешь нужную баночку. И вуаля – болезни как не бывало.

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