На съемочной площадке: как озвучивают фильмы

Озвучивание фильмов — процесс сложный и трудоемкий, требующий профессионализма и терпения. И если многие из нас имеют какое-то представление о том, как работают актеры на съемочной площадке, то о том, как происходит озвучивание фильмов, большинство даже не догадывается.

Перевод, липсинг и дубляж

Дублирование фильмов сейчас очень востребовано, так как на экранах страны идет огромное количество зарубежных фильмов и сериалов. Однако озвучка — это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Она бывает трех видов: закадровый перевод, липсинг и собственно дубляж. Самый простой и наименее затратный — закадровый перевод, когда поверх голосов зарубежных актеров мы слышим голос переводчика. Здесь главное — уложиться в длину реплики персонажа, совпадения движений губ (артикуляции) не требуется. Кстати, одним из первых закадровых переводчиков был Леонид Володарский — его гнусавый голос помнит каждый, чье детство пришлось на перестройку. Ходили легенды, что он специально надевал прищепку на нос, чтобы его не вычислили спецслужбы. На самом же деле в детстве Володарский сломал нос, и это повлияло на голос. В его переводе зрители увидели пять тысяч фильмов.

Следующий тип озвучивания — липсинг, это более сложный процесс. При липсинге актеру нужно попадать в начало и конец реплики, а также издавать звуки персонажа — кряхтеть, пыхтеть, чихать и так далее. Но самым трудоемким для исполнения считается дубляж. При нем оригинальная фонограмма полностью заменяется новой, сделанной таким образом, чтобы совпадала не только длительность фраз, но и артикуляция актеров. Музыка и шумы при этом остаются без изменений.

В подготовке текста участвуют несколько специалистов — переводчик, редактор, укладчик, режиссер. Переводчик делает перевод всех реплик зарубежных актеров, а затем к делу приступает укладчик. Его работа — самая кропотливая: он обрабатывает текст так, чтобы фразы по длине совпадали с оригиналом. Кроме артикуляции актеров, должны совпадать также все согласные и гласные звуки в окончании фраз. При дубляже учитываются даже буквы — например, английскому «п» могут соответствовать русские или украинские «б», «м», «в», «ф» или «п».

Как рождается звук?

Для озвучивания фильма обязательно проводится кастинг на основные роли. Обычно актеров выбирает тот, кто заказывал дублирование фильма. Однако некоторые известные кинокомпании, вроде «Диснея» или «Парамаунта», сами просматривают пробы, прослушивают голоса и утверждают актеров. За знаменитыми зарубежными актерами и их персонажами часто закрепляют известных отечественных исполнителей. Например, Бельмондо всегда «говорил» голосом Николая Караченцова, а Луи де Фюнес — Владимира Кенигсона.

В серьезных фильмах для актера главное — талантливая игра. А вот в динамичных сценах какого-нибудь блокбастера процесс озвучивания сравним с тяжелым физическим трудом — актер может запросто получить гипервентиляцию легких. Правда, такая работа длится обычно недолго: с появлением цифровых систем на озвучивание полнометражного фильма отводится 2–3 дня, а на дубляж главного героя — 3-5 часов. При озвучивании детских фильмов и мультфильмов для имитации голосов как девочек, так и мальчиков приглашают актрис-травести. Например, в советское время этой работой занимались Надежда Румянцева или Мария Виноградова.

А вот все шумовые эффекты записывают отдельно, (на профессиональном языке эти звуки называют «гур-гур»). Обычно звукооформители — специалисты по записи шумовых эффектов и окружения — предлагают варианты звука с помощью различных предметов, а звукорежиссер выбирает, какой звук ему кажется более реальным.

Голоса монстров и следы на песке

Все звуки, которые только возможно, воспроизводятся в студии. «Шумовики» топают, кашляют, двигают мебель, хлопают дверями, гарцуют на коне. У них есть целый набор различных устройств и методик, которые позволяют записать самые разные звуки для закадровых шумов. Если, например, в кадре есть шаги или выпавший из кармана ключ, «шумовик» должен вовремя бить ботинками по поверхности или бросить ключ перед микрофоном.

В некоторых звуковых студиях можно увидеть странный на вид пол: он разделен на секторы, каждый из которых сделан из своего материала — брусчатки, дерева, асфальта или чего-то другого. Часть секторов заполнена определенной породой — гравием, песком, землей. Такой пол используют в том случае, если для озвучивания требуется звук шагов по определенной поверхности или местности.

Кроме традиционных профессий, современное кино создало новые. Среди них — специалист в области создания и моделирования звуковых пространств и специальных звуковых эффектов. Под этим сложным и малопонятным названием подразумеваются профессионалы, которые создают звуки, не существующие в природе. В их компетенцию входят эффектные взрывы, «голоса» фантастических машин и монстров, фоновые звуки атмосферы других планет, а также грохот сражений в далеких галактиках.

Шумовые эффекты – из подручных средств

Звук вьюги может передать огромное колесо с натянутой на него репсовой лентой.

Чтобы был слышен хруст костей, перед микрофоном ломают макароны или сельдерей.

Столкновение автомобилей отлично имитирует удар по металлическому ящику с инструментами.

Топот лошадиных копыт воспроизводят удары половинками кокоса или чашками по какой-нибудь мягкой поверхности. Это один из немногих звуков, которые за всю историю кино воспроизводят одинаково.

Звук удара при драке обычно имитируют ударом по арбузу или куриной тушке.

Шаги на снегу прекрасно передает сжимание пакета крахмала, а шуршание снега — бумажный или шелковый мешочек.

Треск костра поможет услышать жесткая щетка для волос и туалетная бумага, а звук стрелы, вонзившейся в дерево — щелчок линейкой, прижатой к столу.

Фото: parovoz.tv

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