Культурная программа: куда пойти в Одессе на следующей неделе

Подборка спектаклей, концертов и выставок, который пройдут в городе на следующей неделе.

Театры

Оперный театр

пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.

7 февраля, 18.30 — «Кармен-сюита», «Шопениана»

8 февраля, 18.30 — Людвиг ван Бетховен. Симфония №9

9 февраля, 18.30 — «Щелкунчик»

Стоимость билетов — от 20 грн.

Театр музкомедии

ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).

5 февраля, 19.00 — «Папаши»

6 февраля, 19.00 — «Комедия «№13»

7 февраля, 19.00 — «Идеальный свидетель»

9 февраля, 18.30 — «За двумя зайцами»

Стоимость билетов — от 40 грн.

Русский театр

ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).

5 февраля, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»

7 февраля, 19.00 — «Вий»

8 февраля, 19.00 — «Смешанные чувства»

9 февраля, 19.00 — «Закат»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Театр на Чайной

ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.

5 февраля, 19.00 — «Смерть Фирса»

6 февраля, 19.00 — «Наш городок»

7 февраля, 19.00 — «Стриптиз»

8 февраля, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»

9 февраля, 16.00 — «Стоило?!»

9 февраля, 19.00 — «Двое»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Театр кукол

ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.

7 февраля, 19.00 — «Олеся. Мистификация»

Стоимость билетов — от 200 грн.

Театр юного зрителя

ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).

9 февраля, 19.00 — «Лісова пісня»

Стоимость билетов — от 80 грн.

Концерты

Филармония

ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.

3 февраля, 18.00 — Ансамбль «Ренессанс»

7 февраля, 15.00 — Абонемент №10 «Наследники Петра Столярского»

7, 9 февраля, 19.00 — Концерт классической музыки

8 февраля, 19.00 — Шоу «Imagine Dragons & Coldplay Symphonic Cover Show»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Кирха

ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.

9 февраля, 18.00 — «Бал в созвездии Вероники»

Стоимость билетов — от 120 грн.

Литературный музей

ул. Ланжероновская ул., 2.

9 февраля, 14.00 — Абонемент №18 «Ее величество скрипка»

Стоимость билетов — от 50 грн.

Urban Music Hall

ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.

7 февраля, 20.00 — «Стендап на троих»

Стоимость билетов — от 150 грн.

Выставки

Всемирный клуб одесситов

ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.

До середины февраля — выставка Ольги Новака «Части целого».

Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.

Украинский театр

ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.

До 10 февраля — выставка авторских кукол «От Романа до Иордана».

Вход свободный.

Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Галерея «Сады Победы»

пл. 10 Апреля; тел.: 785-85-85.

До 9 февраля — выставка живописи Петровского Александра.

Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.

Дом-музей им. Н.К. Рериха

ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.

До 29 февраля — выставка известного одесского художника-графика Геннадия Гармидера.

Вход свободный.

Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.

Музей современного искусства

ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.

До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».

Стоимость билетов — 40 грн.

Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.

Фото: tudoy-sudoy.od.ua

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