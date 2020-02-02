Культурная программа: куда пойти в Одессе на следующей неделе

Подборка спектаклей, концертов и выставок, который пройдут в городе на следующей неделе.
Театры
Оперный театр
пер. Чайковского, 1; тел.: 780-15-09, 780-15-28.
7 февраля, 18.30 — «Кармен-сюита», «Шопениана»
8 февраля, 18.30 — Людвиг ван Бетховен. Симфония №9
9 февраля, 18.30 — «Щелкунчик»
Стоимость билетов — от 20 грн.
Театр музкомедии
ул. Пантелеймоновская, 3; тел.: 725-09-24, 705-11-11, 722-32-17 (автоответчик).
5 февраля, 19.00 — «Папаши»
6 февраля, 19.00 — «Комедия «№13»
7 февраля, 19.00 — «Идеальный свидетель»
9 февраля, 18.30 — «За двумя зайцами»
Стоимость билетов — от 40 грн.
Русский театр
ул. Греческая, 48, тел.: 722-45-04 (касса).
5 февраля, 19.00 — «На всякого мудреца довольно простоты»
7 февраля, 19.00 — «Вий»
8 февраля, 19.00 — «Смешанные чувства»
9 февраля, 19.00 — «Закат»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Театр на Чайной
ул. Маразлиевская 34а; тел.: 743-14-21, (093) 487-84-16.
5 февраля, 19.00 — «Смерть Фирса»
6 февраля, 19.00 — «Наш городок»
7 февраля, 19.00 — «Стриптиз»
8 февраля, 19.00 — «Маленький Донни, победивший мрак»
9 февраля, 16.00 — «Стоило?!»
9 февраля, 19.00 — «Двое»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Театр кукол
ул. Пастера, 15; тел.: 723-20-58.
7 февраля, 19.00 — «Олеся. Мистификация»
Стоимость билетов — от 200 грн.
Театр юного зрителя
ул. Греческая, 48а; тел.: 722–75–63 (касса).
9 февраля, 19.00 — «Лісова пісня»
Стоимость билетов — от 80 грн.
Концерты
Филармония
ул. Бунина, 15; тел.: 725-15-36, 22-63-49.
3 февраля, 18.00 — Ансамбль «Ренессанс»
7 февраля, 15.00 — Абонемент №10 «Наследники Петра Столярского»
7, 9 февраля, 19.00 — Концерт классической музыки
8 февраля, 19.00 — Шоу «Imagine Dragons & Coldplay Symphonic Cover Show»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Кирха
ул. Новосельского, 68; тел.: 772-64-89.
9 февраля, 18.00 — «Бал в созвездии Вероники»
Стоимость билетов — от 120 грн.
Литературный музей
ул. Ланжероновская ул., 2.
9 февраля, 14.00 — Абонемент №18 «Ее величество скрипка»
Стоимость билетов — от 50 грн.
Urban Music Hall
ул. Ришельевская, 33; тел.: (098) 917-95-51.
7 февраля, 20.00 — «Стендап на троих»
Стоимость билетов — от 150 грн.
Выставки
Всемирный клуб одесситов
ул. Маразлиевская, 7; тел.: 725-45-67.
До середины февраля — выставка Ольги Новака «Части целого».
Вход свободный.
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходные дни — суббота, воскресенье.
Украинский театр
ул. Пастера, 15; тел.: 723-21-27, 723-89-77.
До 10 февраля — выставка авторских кукол «От Романа до Иордана».
Вход свободный.
Время работы: с 11.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Галерея «Сады Победы»
пл. 10 Апреля; тел.: 785-85-85.
До 9 февраля — выставка живописи Петровского Александра.
Время работы: с 10.00 до 20.00, без выходных.
Дом-музей им. Н.К. Рериха
ул. Большая Арнаутская, 47; тел.: 715 -58-58.
До 29 февраля — выставка известного одесского художника-графика Геннадия Гармидера.
Вход свободный.
Время работы: с 10.00 до 19.00, выходной день — пятница.
Музей современного искусства
ул. Леонтовича, 5; тел. 759-10-18.
До 29 марта — выставка «Новейшая история Украины».
Стоимость билетов — 40 грн.
Время работы: с 12.00 до 19.00, выходной день — понедельник.
Фото: tudoy-sudoy.od.ua
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