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Новости Одессы и Одесской области

Газ: о льготах, счетах и правилах оплаты

Газ: о льготах, счетах и правилах оплаты

Все, что связано со сферой газового хозяйства, уже в течение длительного времени вызывает у потребителей много вопросов. Наверное, это связано с частыми изменениями, которые постоянно происходят. Мы собрали самые распространенные вопросы наших читателей и адресовали их специалистам компании «Одессагаз – Поставка».

Вопрос №1. Что делать, если по ошибке оплатили не на тот расчетный счет?
Если средства за потребленный природный газ были ошибочно оплачены на счет «Одессагаз», то эти деньги остаются на лицевом счету и их можно использовать при оплате услуг за следующий период. Для этого необходимо обратиться в центр обслуживания абонентов и предоставить следующие документы:

  • оплаченную квитанцию;
  • оригинал договора с компанией;
  • оригиналы паспорта и идентификационного кода; 
  • заявление установленного образца на перенос средств со счета АО «Одессагаз» на счет компании ООО «Одессагаз – Поставка». 

Адреса  абонентских отделов можно посмотреть на сайте: gazpostach.od.ua или узнать, позвонив в контакт-центр по следующим телефонам:

– 0-800-201-004 (звонки бесплатные со стационарных телефонов);

– (093) 170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора).

Вопрос №2. Как платить за газ при безналичной форме выплаты льготы? 

Если у вас безналичная форма выплаты льгот, то часть платежей за вас осуществляет «Ощадбанк», а часть – вы оплачиваете самостоятельно. 

Перечисление средств «Ощадбанком» поставщикам услуг осуществляется в следующей последовательности: 

  • поставка тепловой энергии;
  • поставка и распределение природного газа; 
  • поставка и распределение электрической энергии (при наличии индивидуального отопления);
  • снабжение и распределение электрической энергии; 
  • централизованное водоотведение;
  • вывоз бытовых отходов; 
  • услуги по управлению многоквартирным домом.

То есть сейчас «Ощадбанк» осуществляет перечисление средств не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы), а по приоритетному принципу — когда сначала производится оплата за тепло, затем — за газ, электроэнергию и так далее. Если сумма льготы достаточна, то уплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств  перечисляют на следующий месяц.
Если суммы льготы недостаточно, то оплачиваются лишь те услуги, на которые средств

хватает. О размерах доплаты по каждому виду услуги проинформирует «Ощадбанк» —  пришлет вам на телефон СМС. 

Также можно зайти в свой личный кабинет на сайте «Ощадбанка»: oschadbank.ua, где отражается движение средств по вашей учетной записи.

Вопрос №3. Можно ли получать льготы наличные не в «Ощадбанке»? 

Сейчас Минсоцполитики работает с 38 уполномоченными банками. Для наличной формы выплаты льготник может выбрать любой из них, можно также оформить доставку льготных средств через «Укрпочту». Чтобы воспользоваться данной услугой, нужно подать заявление в управление соцзащиты, указав банковские реквизиты вашего счета. 

Если заявление подано до 15 октября (15 мая), выплата льготы осуществляется в наличной форме с начала отопительного (неотопительного) сезона. Если заявление подано после 15 октября (15 мая) льгота в наличной форме предоставляется путем перечисления средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

Для безналичной формы выплат «Ощадбанка» является единственным вариантом на сегодняшний день.

Фото: v-variant.com.ua

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Галина Полищук
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