Газ: о льготах, счетах и правилах оплаты

Все, что связано со сферой газового хозяйства, уже в течение длительного времени вызывает у потребителей много вопросов. Наверное, это связано с частыми изменениями, которые постоянно происходят. Мы собрали самые распространенные вопросы наших читателей и адресовали их специалистам компании «Одессагаз – Поставка».
Вопрос №1. Что делать, если по ошибке оплатили не на тот расчетный счет?
Если средства за потребленный природный газ были ошибочно оплачены на счет «Одессагаз», то эти деньги остаются на лицевом счету и их можно использовать при оплате услуг за следующий период. Для этого необходимо обратиться в центр обслуживания абонентов и предоставить следующие документы:
- оплаченную квитанцию;
- оригинал договора с компанией;
- оригиналы паспорта и идентификационного кода;
- заявление установленного образца на перенос средств со счета АО «Одессагаз» на счет компании ООО «Одессагаз – Поставка».
Адреса абонентских отделов можно посмотреть на сайте: gazpostach.od.ua или узнать, позвонив в контакт-центр по следующим телефонам:
– 0-800-201-004 (звонки бесплатные со стационарных телефонов);
– (093) 170-36-66 (оплата по тарифам вашего оператора).
Вопрос №2. Как платить за газ при безналичной форме выплаты льготы?
Если у вас безналичная форма выплаты льгот, то часть платежей за вас осуществляет «Ощадбанк», а часть – вы оплачиваете самостоятельно.
Перечисление средств «Ощадбанком» поставщикам услуг осуществляется в следующей последовательности:
- поставка тепловой энергии;
- поставка и распределение природного газа;
- поставка и распределение электрической энергии (при наличии индивидуального отопления);
- снабжение и распределение электрической энергии;
- централизованное водоотведение;
- вывоз бытовых отходов;
- услуги по управлению многоквартирным домом.
То есть сейчас «Ощадбанк» осуществляет перечисление средств не по пропорциональному принципу (когда за каждую услугу проводился расчет в равных процентах от суммы льготы), а по приоритетному принципу — когда сначала производится оплата за тепло, затем — за газ, электроэнергию и так далее. Если сумма льготы достаточна, то уплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств перечисляют на следующий месяц.
Если суммы льготы недостаточно, то оплачиваются лишь те услуги, на которые средств
хватает. О размерах доплаты по каждому виду услуги проинформирует «Ощадбанк» — пришлет вам на телефон СМС.
Также можно зайти в свой личный кабинет на сайте «Ощадбанка»: oschadbank.ua, где отражается движение средств по вашей учетной записи.
Вопрос №3. Можно ли получать льготы наличные не в «Ощадбанке»?
Сейчас Минсоцполитики работает с 38 уполномоченными банками. Для наличной формы выплаты льготник может выбрать любой из них, можно также оформить доставку льготных средств через «Укрпочту». Чтобы воспользоваться данной услугой, нужно подать заявление в управление соцзащиты, указав банковские реквизиты вашего счета.
Если заявление подано до 15 октября (15 мая), выплата льготы осуществляется в наличной форме с начала отопительного (неотопительного) сезона. Если заявление подано после 15 октября (15 мая) льгота в наличной форме предоставляется путем перечисления средств на счет льготника в уполномоченном банке с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Для безналичной формы выплат «Ощадбанка» является единственным вариантом на сегодняшний день.
Фото: v-variant.com.ua
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