Иногда люди требуют вернуть подарки назад. Причиной может быть крупная ссора, развод или непредвиденные обстоятельства. Но в законе есть четкий перечень обстоятельств, когда дарящий имеет на это право.

Давайте разберемся, какие есть основания для того, чтобы разорвать договор дарения.

Разве это законно, когда требуют возвратить подарок?

Такое норма прописана в Гражданском кодексе. Договор дарения можно разорвать когда угодно: в законе не прописаны сроки. Это может показаться нелогичным, ведь когда мы принимаем подарок, то все права на него должны перейти к нам.

Но в законе есть несколько исключений, которые позволяют бывшему владельцу забрать квартиру или любой другой подарок назад. Причем в одностороннем порядке, без предупреждения.

Итак, договор дарения можно разорвать, если человек, получивший подарок:

Умышленно совершил уголовное преступление против жизни, здоровья, собственности дарящего или его родственников

Убил дарящего — тогда уже наследники могут потребовать вернуть подарок

Создает угрозу безвозвратной утраты подарка, имеющего для дарящего большую ценность

Небрежно относится к подарку и вещь, представляющая культурную ценность, может быть уничтожена или существенно повреждена

А если в договоре указано, что квартиру подарят в будущем?

Тогда прибавляется еще одно основание для расторжения договора. Дарящий имеет право отказаться от передачи подарка в будущем, если после подписания договора его имущественное положение существенно ухудшилось.

Если же квартиру обещали на словах, без подписания договора у нотариуса, тогда дарящий вправе отказать в любой момент, без объяснения причин. Потому что недвижимость можно подарить только по письменному договору.

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Что можно дарить на словах, без договора?

Много чего. Начиная от телефонов, украшений и заканчивая автомобилями. Главное, получить вместе с подарком чек и все необходимые документы. Потому что если нет договора дарения и документов, подтверждающих право собственности, то суд может признать, что подарком завладели незаконно. Для вещей, имеющих особую ценность, лучше подписать договор у нотариуса, говорится в Гражданском кодексе.

Деньги, кстати, тоже можно дарить без договора вполне законно. Но сумма не должна превышать 850 гривен. Если больше — тогда нотариус оформит договор дарения валютных ценностей.

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