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Новости Одессы и Одесской области

Помощь и уход в обмен на жилье: как не стать жертвой мошенников?

Помощь и уход в обмен на жилье: как не стать жертвой мошенников?

Многим знакома ситуация, когда пожилые люди, которые не способны сами обеспечивать собственные нужды, вынуждены обращаться за помощью к посторонним лицам. В большинстве случаев в пользу этих лиц заключаются договоры, в результате чего они становятся собственниками недвижимого имущества, а пожилые люди остаются на улице. Юридическая неосведомленность граждан является главной причиной таких негативных последствий. Как уберечь себя от мошенников?

Передача имущества в обмен на помощь и поддержку возможна при оформлении следующих юридических документов:

– договор пожизненного содержания;

– договор дарения;

– завещание.

Договор дарения, как правило, заключают с родственниками или хорошо знакомыми людьми в надежде на соответствующую заботу и уход. Это касается и завещания. Правда, с юридической точки зрения ни один, ни другой документ не обязывает даже родственников выполнять те или иные по сути устные договоренности (см. таблицу).

Вместе с тем договор пожизненного содержания дает все правовые основания требовать как финансовой поддержки, так и питания, медицинского обслуживания в пределах, обусловленных договором.

Для договора пожизненного содержания (ухода) предусмотрены обязательная письменная форма и нотариальное засвидетельствование. Если предметом договора является недвижимость, то такой договор подлежит обязательной государственной регистрации. Право собственности на жилье переходит от отчуждателя к приобретателю как раз в момент государственной регистрации договора пожизненного содержания.

При заключении договора пожизненного содержания стороны должны определить все виды материального обеспечения (вид и количество питания, медицинское обслуживание, материальное обеспечение), способы и формы ухода, их периодичность. В случае смерти отчуждателя приобретатель обязан похоронить его, даже если это не было предусмотрено договором пожизненного содержания. Если часть имущества отчуждателя перешла к его наследникам, расходы на его погребение должны быть справедливо распределены между ними и приобретателем.

Мы рассказали о важных нюансах, которые помогут пожилым людям разобраться в юридической подоплеке договора пожизненного содержания. Многим наверняка будет интересно понять разницу между договором пожизненного содержания, договором дарения и завещанием. О том, в каких случаях отчуждатель может пользоваться своим жильем, менять условия договора и требовать материальной поддержки, читайте «Какая разница между договором пожизненного содержания, договором дарения и завещанием?»

Какая разница между договором пожизненного содержания, договором дарения и завещанием?

ДокументСутьПраво собственности на имущество после подписанияВнесение измененийДоговоренность о предоставлении поддержки
Договор пожизненного содержанияОтчуждатель передает в собственность приобретателю жилой дом, квартиру или их часть, движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.Право собственности на имущество переходит приобретателю. Но приобретатель до смерти отчуждателя не обладает правом продавать, дарить, менять такое имущество.В процессе действия договора пожизненного содержания стороны могут договориться о замене имущества на другое и в связи с этим на изменение обязанностей приобретателя имущества.Приобретатель имущества обязан обеспечивать отчуждателя пожизненным содержанием.
Договор даренияДаритель безвозмездно передает одаряемому в собственность или обязуется передать в будущем имущество (дар).Право собственности на имущество переходит одаряемому, который имеет право:

– проживать в подаренном доме;

– требовать от дарителя выселиться из жилища.

Внесение изменений в договор законодательством не предусмотрено.По договоренности сторон, но без права требования поддержки от другой стороны.
ЗавещаниеЛичное распоряжение физического лица на случай своей смерти.Право собственности на имущество остается у наследодателя. Наследникам такое право перейдет только после смерти наследодателя.Изменения могут вноситься в любое время.По договоренности сторон, но без права требования поддержки от другого лица.

Условия расторжения договора

Договор пожизненного содержания может быть расторгнут по решению суда:

  • по требованию отчуждателя или третьего лица в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения приобретателем своих обязанностей;
  • по требованию приобретателя (если его имущественное положение изменилось настолько, что он не в состоянии предоставлять приобретателю надлежащее материальное обеспечение).

Договор дарения может быть расторгнут дарителем:

  • если одаряемый умышленно совершил преступление против жизни, здоровья, собственности дарителя, его родственников;
  • если одаряемый создает угрозу безвозвратной потери дара, который имеет для дарителя большую неимущественный ценность;
  • если вследствие небрежного отношения одаряемого к вещи, представляющей историческую, научную, культурную ценность, эта вещь может быть уничтожена или существенно повреждена.

– Завещание может быть отменено в любое время. Также можно составить новое завещание, которым автоматически отменяется предыдущее.

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Автор – Мария Васильева

По материалам Главного территориального управления юстиции в Одесской области

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