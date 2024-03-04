Праздник 8 марта: будет ли он выходным в 2024 году?

Отменили ли 8 марта в Украине

В прошлом году в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагалось отменить в Украине некоторые праздничные и выходные дни и добавить новые. Среди праздников, который предлагалось отменить, был и Международный женский день.

В частности, новыми праздниками предлагалось сделать:

25 февраля – День украинской женщины (дата рождения Леси Украинки);

9 марта – День рождения Тараса Шевченко;

Второе воскресенье мая – День матери.

Тем не менее, решение об отмене праздника украинское правительство так и не не приняло.

8 марта: отменить нельзя праздновать?

Напомним, согласно истории этого праздника, в 1910 году отмечать Международный женский день предложила Клара Цеткин из Социал-демократической партии Германии, чтобы женщины могли заявить о себе, о своих проблемах, правах и возможностях.

Однако в последние годы украинцы стали чаще спорить о том, нужен ли нам этот праздник.

Так, на волне декоммунизации звучат мнения о том, что Международный женский день в качестве государственного праздника следует отменить, как и соответствующий выходной, поскольку 8 марта – это якобы всего лишь пережиток прошлого СССР.

Еще в 2017 году тогдашний глава Украинского института национальной памяти, ныне нардеп Владимир Вятрович предложил отменить праздник 8 марта и вычеркнуть его из списка официальных выходных в Украине. По его словам, праздник 8 Марта давно утратил свой первоначальный смысл.

Также противники празднования 8 марта указывают на его «совковость», ведь, по мнению некоторых, привычный нам формат празднования этого дня (дарить женщинам цветы и подарки) достался нам в наследство от СССР, когда о женщинах было принято вспоминать только один день в году, а об их правах, как и о правах человека в целом – никогда.

И еще противники 8 марта уверены, что празднование этого, равно как и других праздников советской эпохи, удерживает украинцев в русле российско-советских нарративов, давая основания для существования российских мифов про «один народ».

А вот сторонники праздника отмечают, что отмечать 8 марта можно и даже нужно, ведь это вовсе не «коммунистический праздник».

Именно тоталитарная система как раз стремилась избавиться от «воинственности» этого дня и низвести его до «праздника женственности, нежности и красоты», в то время как это день феминистической борьбы за права женщин и против сексизма в отношении них.

Именно в этот день женщины по всему миру выходят на марши и акции, чтобы показать солидарное сопротивление патриархальной системе, где женщина считается не равной мужчине.

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Будет ли 8 марта в 2024 году выходным днем

В 2024 году Международный женский день выпадает на пятницу. И в мирное время он был бы выходным днем.

Но из-за полномасштабного российского вторжения в Украине действует военное положение (которое продлили до 13 мая 2024 года), поэтому согласно статье 6 закона «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», временно отменяющей действия других статей, касающихся праздничных дней, в этом году официального выходного 8 марта не будет.

В то же время, поскольку в Украине каждый работодатель может сам принимать решение о графике рабочих и выходных дней, частные компании могут сделать этот день выходным днем для своих работников.

Напомним, в марте 2023 года в Украине состоялся опрос в мобильном приложении «Дія» о судьбе выходного дня 8 марта. И большинство участвовавших в опросе украинцев проголосовали за то, чтобы оставить его выходным.