Украинцы отпраздновали День украинской женщины: что это за праздник и нужен ли он

Неожиданный праздник украинских женщин

Сама формулировка «Праздник украинской женщины» появилась в начале прошлого 2023 года. Им власти пытались заменить другой женский праздник — Международный женский день 8 марта. Дату 25 февраля выбрали не случайно — это день рождения Леси Украинки, одной из самых известных украинских женщин.

Со стороны руководителей государства все закончилось лишь предложением, дальше дело не пошло. А украинское общество отреагировало бурно, по крайней мере в социальных сетях. Кто-то защищал традиционную уже дату 8 марта, другие настаивали, что это советско-российское наследие, от которого надо немедленно отказаться.

Прошел год, и вот в мессенджерах и социальных сетях 25 февраля 2024 года посыпались поздравления. Кто-то делал это сознательно, открещиваясь от советского наследия (на самом деле — нет, и мы это в дальнейшем продемонстрируем), кто-то просто механически дублировал поздравления, потому что «все так делают» и не понимая что происходит.

Чей праздник 8 марта

«Одесская Жизнь» предлагает разобраться, является ли 8 марта советским (российским) праздником, надо ли от него отказаться и нужен ли нам День украинской женщины 25 февраля. Для кого-то это будет новостью, но 8 марта в качестве Международного женского дня появилось гораздо раньше СССР и вовсе не в России.

8 марта 1857 года в Нью-Йорке произошла массовая забастовка женщин. Работницы текстильного производства требовали равной с мужчинами оплаты труда (женщинам платили гораздо меньше), улучшения условий труда и сокращения рабочего дня до 10 часов.

Потребовалось более полувека, чтобы этот день начали праздновать. Впервые это произошло в 1911 году и затем повторялось каждый год в разных странах.

И 8 марта было вовсе не о подарках или приготовлении обеда мужчинами. Женщины проводили демонстрации и протестные акции, на которых требовали для себя право избирать и быть избранными на выборах, занимать государственные должности, право на любой труд и прекращения дискриминации на работе.

Читайте также: Что за праздник Бабинден отмечают в Одесской области и при чем тут женщины

8 марта или 25 февраля

Суть этого дня в мире не изменилась по сей день. 8 марта женщины акцентировано напоминают

о своих правах, а также о достижениях в науке, политике, культуре, социально-экономической сфере. Потому что хотя ситуация и улучшилась по сравнению с двумя веками назад, но до сих пор не достигнуто равенство женщин и мужчин в правах и возможностях.

Так, на территории Советского Союза этот праздник исказили, превратили в собственного же антипода по сути. Женщины получили желаемое равенство только на бумаге, в реальной же жизни их эксплуатировали еще больше. А 8 марта сделали неким днем разрядки, единственным в году, когда женщины (далеко не все) могли «расслабиться».

А ведь по своей сущности 8 марта это день феминисток, он им был и остался во всем мире. И зачем тогда украинским борцам за права женщин отделяться от своих сестер по всему миру и назначать другую дату? Это только нарушит связи и коммуникацию.

Или может оставить 8 марта феминисткам, а Дню украинской женщины предоставить другой смысл. Чтобы это был праздник хозяек, любимых, хранительниц, жен, мам и защитниц. Чтобы мужчины 25 февраля дарили подарки и цветы, выражали уважение и помогали. Но чем тогда это будет отличаться от советско-российского клише? Датой на календаре и надетой вышивкой? Это будет лишь калькой того фарса, от которого мы хотим оторваться, только разрисованной в национальные цвета.

Слово феминисткам

А что касается Леси Украинки, вот как, в контексте Дня украинской женщины, о ней написала блогер Пани Ольця:

«А 25 февраля — это день рождения Леси Украинки, которая была феминисткой. 8 марта фактически и является днем феминисток. Благодаря им женщины имеют возможность сегодня быть тем, кем они есть: специалистами, руководительницами, лидерами мнений. Очень сомневаюсь, что Леся Украинка ругала бы Международный день борьбы за права женщин. Склоняют его только невежды.

Давайте отмечать правильные даты и не плодить «праздники» вроде «Дня единения»!»