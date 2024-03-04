Свято 8 березня: чи буде воно вихідним 2024 року?

Чи скасували 8 березня в Україні

Минулого року у Верховній Раді зареєстрували законопроект, яким пропонувалося скасувати в Україні деякі святкові та вихідні дні та додати нові. Серед свят, яке пропонувалося скасувати, був і Міжнародний жіночий день.

Зокрема, новими святами пропонувалося зробити:

25 лютого – День української жінки (дата народження Лесі Українки);

9 березня – День народження Тараса Шевченка;

Друга неділя травня – День матері.

Проте рішення про відміну свята український уряд так і не прийняв.

8 березня: скасувати не можна святкувати?

Нагадаємо, згідно з історією цього свята, у 1910 році відзначати Міжнародний жіночий день запропонувала Клара Цеткін із Соціал-демократичної партії Німеччини, щоб жінки могли заявити про себе, про свої проблеми, права та можливості.

Однак останніми роками українці стали частіше сперечатися про те, чи потрібне нам це свято.

Так, на хвилі декомунізації звучать думки про те, що Міжнародний жіночий день як державне свято слід скасувати, як і відповідний вихідний, оскільки 8 березня – це нібито лише пережиток минулого СРСР.

Ще у 2017 році тодішній голова Українського інституту національної пам’яті нині нардеп Володимир В’ятрович запропонував скасувати свято 8 березня та викреслити його зі списку офіційних вихідних в Україні. За його словами, свято 8 Березня давно втратило свій первісний зміст.

Також противники святкування 8 березня вказують на його «совковість», адже, на думку деяких, звичний формат святкування цього дня (дарувати жінкам квіти та подарунки) дістався нам у спадок від СРСР, коли про жінок було прийнято згадувати лише один день на рік, а про їхні права, як і про права людини загалом – ніколи.

І ще противники 8 березня впевнені, що святкування цього, як і інших свят радянської епохи, утримує українців у руслі російсько-радянських наративів, даючи підстави для існування російських міфів про «один народ».

А от прихильники свята наголошують, що відзначати 8 березня можна і навіть потрібно, адже це зовсім не «комуністичне свято».

Саме радянська тоталітарна система якраз прагнула позбавити цей день його «войовничості» і звести до «свята жіночності, ніжності та краси» у той час як це день феміністичної боротьби за права жінок і проти сексизму щодо них.

Насправді ж саме цього дня жінки у всьому світі виходять на марші та акції, щоб показати солідарний опір патріархальній системі, де жінка вважається не рівною чоловікові.

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Чи буде 8 березня 2024 року вихідним днем

2024 року Міжнародний жіночий день випадає на п’ятницю.

В мирницй час він був би вихідним днем, але оскільки через повномасштабне російське вторгнення в Україні діє воєнний стан (який продовжили до 13 травня 2024 року), то, згідно зі статтею 6 закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», яка тимчасово скасовує дії інших статей, що стосуються святкових днів, цього року офіційного вихідного 8 березня не буде.

Водночас, оскільки в Україні кожен роботодавець може сам приймати рішення про графік робочих та вихідних днів, приватні компанії можуть зробити цей день вихідним днем для своїх працівників.

Нагадаємо, у березні 2023 року в Україні відловся опитування в мобільному додатку «Дія» про долю вихідного дня 8 березня. І більшість українців, які брали участь в опитуванні, проголосували за те, щоб залишити його вихідним.